世界衛生組織（WHO）今天警告，全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron感染病例激增，讓危險性更高的新變異株出現的風險升高。

儘管Omicron像野火般在全球擴散，但似乎遠不如當初擔心的嚴重，並已提升世人對這種大流行病終將被克服、生活恢復正常的希望。

然而，WHO歐洲區COVID事件負責人史摩伍德（Catherine Smallwood）預警，感染率激增恐產生負面影響。

史摩伍德接受法新社訪問時指出：「Omicron散布愈多，傳染就愈多，複製也愈多，更可能產生新變異株。現在，Omicron是致命的，它會導致死亡…或許嚴重性稍低於Delta，但誰知道接下來可能會出現怎樣的變異株。」

COVID-19疫情爆發迄今，歐洲染疫已突破1億病例，去年底最後1週新增病例就超過500萬例，史摩伍德說：「幾乎讓我們過去所見相形見絀。」

她表示：「我們現在處於非常危險的階段，西歐現在感染率大幅攀升，全面影響還不明朗。」

史摩伍德還說，Omicron相對於Delta，儘管「就個人層面來說，住院風險可能下降」，不過整體來看，因感染Omicron病例眾多，其威脅性可能更大。

英國首度出現單日新增染疫病例超過20萬例的情況，今天面臨即將出現醫院危機的警訊，因為這波Omicron疫情導致醫療人員不足。

史摩伍德預期，這種情形也會在其他歐洲國家出現。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1110105