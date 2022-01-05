原本形象良好的歌手王力宏，因被妻子李靚蕾爆料男女關係複雜、婚內出軌等，目前暫時退出演藝圈，李靚蕾也盼望婚變告一個段落。未料4日有個自稱是王力宏工作人員的人，發5點聲明還原「蕾宏大戰」的疑點，網路風向看似要轉舵，對此鄉民女神qn（黃瓊慧）發表個人淺見，引發熱議。

黃瓊慧4日下午在臉書表示，看完王力宏員工的5點聲明，她滿頭問號：「怎麼還有戲？左思右想發了一個沒什麼誠意的道歉後火暫時熄滅，旁邊的人現在還要再搧風點火嗎？跟李靚蕾筆戰我覺得能贏的沒幾個，但還是坐等蕾神之槌重現。」

接著，黃瓊慧整理王力宏員工聲明的懶人包，一、澄清王力宏＂婚前＂的確有比較愛玩，但是事業心重，不太可能做出什麼傷害形象的事情，所以蕾神根本就是亂抹一通。二、蕾神根本沒有王力宏出軌的實證就亂放話，有實證直接上法院提告就好了，BY2 Yumi裸照事件不是真的，那些只是工作紀錄。三、財產房產分配問題所以王力宏緊急返台協商（暗指李靚蕾很敢要！）四、直指李靚蕾心理有問題，團隊原先要安排王力宏開直播澄清，但怕會激怒蕾神才沒這麼做，因為擔心蕾神可能一時發病會帶小孩輕生。五、李靚蕾指王力宏拒絕聯絡、見面，更不接電話，但兩人根本一直有聯絡，只是因為打給王的通訊軟體不同所以王沒接。

寫到這邊，黃瓊慧忍不住莞爾，「嗯，力宏這邊又開始點火了，五大聲明都超弱。本想說些什麼，想想還是算了，我還是去後面把雞排攤推出來吧。」

許多網友看完，紛紛留言：「如果我是蕾，看了這些新聞，我原本平靜的心又要煩躁了」、「先去睡個覺，天還亮著，蕾神沒這麼早出來」、「第一次看到這麼想自焚的團隊」、「員工究竟是想當終結者還是提油救火的放槍仔～～讓我們看下去」、「他的公關公司到底是哪間？」、「請王力宏先承認自己就是自己的員工吧」。截至截稿前，李靚蕾尚未對該5點聲明回應。