57歲的好萊塢國際巨星基努李維（Keanu Reeves），近期為了正在熱映的新片《駭客任務：復活》積極宣傳，卻也被人披露他將這系列作品70%的片酬全數捐出，自己僅保留一部分，而他這麼做的真實動機也曝光，讓網友們相當驚訝。

基努李維出道多年，是好萊塢中相當知名的A咖男星，但即使他身價暴漲私底下仍維持相當簡樸的生活，甚至還曾穿著破鞋流落街頭體會當流浪漢的生活，因為對於一生曲折的他來說，歷經兒時父母離異，父親又販毒被監禁，年輕時看著孩子夭折、未婚妻車禍過世，以及他相當疼愛的妹妹於1991年診斷出罹患血癌等種種生離死別後，這些錢對他來說都是身外之物，甚至還曾在受訪時提到「或許你們需要快樂的活著，但我不需要」展露出真實心情，讓粉絲們相當心疼，外國媒體因此將他封為「悲傷的基努」，但也讓基努李維對於周圍的親友相當大方並積極投入公益捐款。

據了解，基努李維過去曾有近10年的時間，陪伴罹癌的妹妹積極抗癌，因此相當理解病患家屬焦急等待的心情，妹妹病情逐漸穩定後，他便創立癌症基金會，並將拍攝《駭客任務》70%、約3150萬美元（約新台幣9億元）的片酬全捐給血癌治療研究機構，希望能幫助更多癌症病友。

另外，基努李維不久前拍攝電影《捍衛任務4》時，為了感謝特技組所有的工作人員，曾大方送出價值近新台幣30萬元的勞力士黑水鬼手錶；先前他也曾送給《駭客任務》的工作團隊1人100萬美金（約新台幣2750萬元）以及重機當作報答，讓外界瞠目結舌，紛紛大讚他人帥心善。