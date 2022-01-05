一中商圈I PLAZA愛廣場將三樓打造為日韓服飾購物空間，並斥資打造智能AI裝置藝術，讓消費者站上舞台一秒變網美。（馮惠宜攝）

位於台中一中商圈蛋黃區的最大美食商場： I PLAZA愛廣場，繼引進許多排隊美食後，更跨足服飾業，將三樓打造為日韓服飾購物空間，特別斥資百萬打造智能AI裝置藝術，讓喜歡拍照打卡的民眾站上舞台就能一秒變網美。

一中愛廣場三樓日韓服飾將在1月9日盛大開幕，迎合年輕人愛拍照打卡的趨勢，業者斥資百萬打造一整區的絕美粉紅網美舞台，以智能AI與粉嫩裝置藝術結合，走進舞台中，一聲令下「愛廣場」，即啟動個人專屬的網美管家，再說出「女神就是我」、「一秒變網美」等情境指令，現場將有不同燈光音效，讓每個人都能體驗到網美等級的浩大氣勢！

業者也請來了人氣IG網紅唐瀚與薇安為大家示範怎麼輕鬆駕馭網美時尚！現場民眾都不由發出一陣陣讚嘆聲，「真的好像模特兒！」、「這個角度好時尚！」、「我覺得這個POSE我也可以！」，讓愛廣場躍升為IG最新打卡亮點！

慶祝愛廣場三樓日韓服飾開幕，業者也隆重推出5大驚喜，驚喜一：當日早上11點10元發熱衣限量搶購，驚喜二：擁有百萬粉絲性感女神琳妲將於開幕當日擔任愛廣場網美社一日社長，除了現場直播網美吃喝玩樂一日行程，更要與粉絲近距離互動；驚喜三：全館消費滿百元就有機會抽中Dyson、Iphone、Airpods等多樣好禮！

驚喜四：開幕當日舞台將舉辦好運轉轉樂，免費美食券、飲品券、折價券等通通有獎！驚喜五，開幕期間日韓服飾滿額再折現金！