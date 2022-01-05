新台幣兌美元升值，加上美元利率較高，2021年美元保單一枝獨秀，帶動外幣保單占率創新高。據保險局統計，2021年前10月外幣保單新契約保費約新台幣4956億元，較2020年同期成長22％，且占前10月壽險新契約保費逾57％，創外幣保單推出以來的最高占率，等於壽險公司去年每收100元保費就有57元是外幣。

2021年外幣保單中只有美元保單的新契約保費成長，且只有美元投資型保單成長，前10月美元投資型保單新契約保費達84.04億美元（約新台幣2336億元），同比成長129％，主要是資本市場多頭，月月配息型類全委投資型保單熱賣，加上新台幣兌美元匯率在相對高點，所以不少保戶拿新台幣兌換美元後，投保美元投資型保單，即希望能匯率、投資利得兩頭都賺。

美元傳統型保單，主要是美元利變保單前10月銷售90.99億美元（約合新台幣2530億元），雖然銷售量勝過美元投資型保單，但卻比去年同期美元傳統型銷量衰退9％，主要是美元利變壽險雖仍是2021年傳統型保單最大主力商品，但因宣告利率不若2020年，尤其是美元利變壽險，銷量不如2020年，但加上美元投資型後，2021年前10月美元保單整體新契約是成長28％。

2018年及2019年熱賣的人民幣投資型保單、澳幣傳統保單，在2021年都呈現大幅衰退，主要是人民幣匯率不穩定，澳幣保單利率大降，人民幣投資型保單2021年前10月新契約保費是4.27億人民幣，同比衰退33％，人民幣傳統型更只有0.3億人民幣，即賣不到新台幣1.5億元，同比衰退86％，而整體人民幣保單是衰退46％。

澳幣傳統型保單2021年前10月銷售0.62億澳元，即約新台幣12億多元，同比衰退73％，澳幣投資型保單則是有1.49億澳元，即近新台幣30億元，衰退24％，合計前10月澳幣保單衰退50％。