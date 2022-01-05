台股加權指數5日開在18598.13點，權王台積電（2330）開高在669元，大漲13元，帶領指數衝高到18619.61點的歷史新天價。買單拉抬元宇宙、矽晶圓、太陽能、低軌衛星等族群，但扣掉台積電貢獻大盤點數，個股跌多漲少，台股早盤漲幅收歛，呈現小漲。

受到公債殖利率跳高導致大型成長股腳軟影響，那斯達克指數下挫超過1％，銀行類股逆勢走強，則激勵道瓊工業平均指數逆勢創歷史收盤新高。

道瓊工業平均指數1月4日終場上漲0.59％（214.59點）、收36799.65點，創歷史收盤新高。

那斯達克指數下挫1.33％（210.08點）、收15622.72點。費城半導體指數下跌0.45％（18.22點）、收4009.00點。

統一投顧指出，台股由台積電強勢領軍續攻收盤再創18526點新高，多方格局延續。考量過去五年美股NASDAQ指數元月上漲機率達到100％，且台灣元月重量級法說會登場，將捎來正面消息，指數仍有高點可期。

此外，景氣對策燈號連十紅，11月外銷訂單連續21個月創下新高，預告第一季企業營運利多，整體經濟基本面展望樂觀，搭配政府釋出新的委外代操額度，外資認錯回補，台股多頭格局延續。

統一投顧建議，可布局科技權值股、高殖利率概念股、新世代概念股、電動車概念股、航運及壽險金控股為主。