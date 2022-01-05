由李奧納多·狄卡皮歐、珍妮佛·勞倫斯、梅莉·史翠普等好萊塢大咖主演的電影《千萬別抬頭》，平安夜在全球Netflix上映，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》查看近一週聲量趨勢不斷上升，共累積15266筆，電影劇情討論讓PTT鄉民炸鍋，電影版更因此將發文者水桶，引起網友反彈，還有人稱「千萬別抬頭」已經是最新口號，究竟發生什麼事？

▲政治諷刺喜劇《千萬別抬頭》聲量衝高，主因與其政治劇情有關。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》聲量趨勢（分析區間：2021/12/28 - 2022/01/03 ）

《千萬別抬頭》為何在PTT炸鍋？政治劇情成最大因素

《千萬別抬頭》講述兩名科學家發現一顆巨大彗星，將撞上並毀滅地球，試圖說服大眾相信的過程，劇情充滿諷刺梗，像是媒體只在乎明星八卦，把彗星撞地球當玩笑，政府態度從嗤之以鼻，到為了選票積極處理等，荒唐又貼切橋段，引起眾多熱議，其中又以PTT鄉民討論最熱烈，從《KEYPO大數據關鍵引擎》查看該電影熱門頻道可看到，前三名是「八卦版」、「電影版」、「政治版」，最大原因是《千萬別抬頭》有許多政治情節，讓許多網友非常有「既視感」。

▲《千萬別抬頭》聲量來源集中於PTT鄉民。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》熱門頻道（分析區間：2021/12/28 - 2022/01/03 ）

《千萬別抬頭》影射台灣？鄉民發文遭水桶 掀起「雙標」討論

由於有電影版鄉民發文，把《千萬別抬頭》情節跟台灣政治做連結，像是劇中是女總統，地質學家要求公開審查，就被踢出團隊會議等，使電影討論變成政治筆戰，遭電影版版主以違反版規「討論近期台灣政治」為由水桶兩個月，引發網友反彈，認為同樣是有白色恐怖背景的電影《返校》，以及劉亦菲出演《花木蘭》同樣也有許多政治討論，當時都沒有類似處置，引發網友反彈。

因此可看到該電影近一週熱門關鍵字，就有「台灣」、「政治」、「政府」、「諷刺」等字眼，也有許多鄉民以「塔綠班」諷刺「版主」禁文舉動，「千萬別抬頭」更出現在各大文章跟留言，衍生出新義，形容政府用盡愚民、洗腦的手段，來鞏固自己的利益，成為PTT新流行語。

▲有鄉民認為電影《千萬別抬頭》政治情節與台灣相似，遭電影版主處置，掀起「塔綠班」討論。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》熱門頻道（分析區間：2021/12/28 - 2022/01/03 ）

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021/12/28 - 2022/01/03。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『千萬別抬頭』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門頻道」、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。