台南市政府表示，落實豬場門禁管制，可降低病原入侵的風險。（台南市政府農業局提供／張毓翎台南傳真）

繼去年12月22日防檢局在台南郵局來自泰國包裹內有非洲豬瘟香腸，今年1月3日在台南郵局再度查獲泰國香腸有非洲豬瘟；台南為全台養豬頭數第4大縣市，市府農業局動保處祕書蘇園表示，已派員訪視養豬場豬隻健康情形，目前均無異樣外，也跨局處同步執行查核及防疫宣導。

市府指出，為防堵非洲豬瘟，環保局針對台南廚餘養豬場加強檢核工作，確保廚餘經充分加熱再使用；民政局、勞工局執行辦理新住民防疫宣導，強化新住民防疫觀念；衛生局會同食藥物署、防檢局台南檢疫站及移民署台南市專勤隊到台南東南亞食品商店查核肉品來源。

台灣自2018年非洲豬瘟爆發以來，成功守住非洲豬瘟的入侵，成為亞洲少數沒有非洲豬瘟的地區，但仍然有民眾存著僥倖的心態，將含有非洲豬瘟的豬肉產品陸續寄來台灣；春節將至，民眾網購境外豬肉製品過節、送禮，小心變成非洲豬瘟防疫破口。

市府農業局動保處說，台南有近600場養豬場，飼養約60萬頭豬隻，養豬頭數為全台第4大縣市，呼籲市民切勿從海外攜帶或網購香腸、臘肉等豬肉產品，口蹄疫的危害已經過去，千萬不要讓非洲豬瘟的噩夢重現；另，若發現豬隻有異常死亡，也請通報動保處。