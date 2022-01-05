Omicron兵臨城下，昨增4本土病例，新北市長侯友宜今防疫會議表示，北、桃是共同生活圈，不可能置身事外，即日起除了7＋7同住家人要快檢外，新北市也提供10＋4同住家人在14天期滿後公費快篩；另防疫計程車司機、防疫旅館工作人員除了打滿兩劑14天才能服務外，期限一到要全面接種第3劑「這是工作要負起的責任」。

新北市衛生局長陳潤秋表示，全球迄今累計至少117國與地區報告確診Omicron病例，英國、丹麥、美國、澳洲、韓國等多國已存在Omicron社區傳播證據，美國1月3日更通報逾100萬例新增確診，刷新疫情紀錄。

新北強化春節專案 10＋4家人也要篩。（市府提供）

侯友宜說，因應昨日機場案例，新北針對春節也有強化專案，包括發放公費家用快篩試劑社區定點診所增加為53家，新北也維持31處PCR採檢站，即日起每站增加50％篩檢量能。

侯友宜說，其中針對中央提供春節7＋7方案要求同住家人在期滿後要快篩，新北加強針對10＋4方案要求同住家人期滿後，也要公費快篩。

為了提升免疫保護力，防疫旅館第一線工作人員、防疫計程車司機2劑疫苗滿5個月，列冊全面接種第3劑，也提供防疫旅館第一線工作人員、防疫計程車司機每周1次公費快篩。

侯友宜也說，確保醫療收治量能，專責病床尚保留145床（一般122，ICU23）收治量能，尚有101床專責病房可提供收治，如疫情急劇升溫，3日內回復264床，視狀況要求應變醫院清空，分階段啟動徵用其他醫院專責病房，第一階段3日內徵用至652床，第二階段7日內徵用至1043床。