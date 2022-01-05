在中二選區選前不到一周的時間，國產署大動作勘查顏家的房產土地，還高規格派出分署長趙子賢親自出馬，國民黨文傳會副主委黃子哲表示，這場景似曾相似，2020總統大選也同樣上演過，一樣是趙子賢帶隊去查韓國瑜岳父李日貴的砂石場，挖了好幾個洞還是沒找到重金屬跟廢棄物。

黃子哲表示，國產署當時也是選在選前三周，同樣派出大批人馬去砂石場開挖38個洞，後來挖不夠，又另外再鑽探24個點，結果迄今既找不到廢棄物，土壤也找不到任何重金屬，而當時執行這項任務的高官，很「巧合」的又是趙子賢這位分署長，他似乎特別喜歡給國民黨候選人「特殊待遇」。

黃子哲說，這種在選前極具針對性的動作，不禁令人質疑，根本是配合民進黨政府在做政治追殺，國產署淪為選舉的打手，顏寬恒家族若有占用國土或違建等情事，絕對尊重相關單位的查處，但明眼人都看得出來，這已經逾越行政中立的紅線。

黃子哲認為，雖然趙子賢說因為是社會矚目事件所以他要親自勘查，但國有地的爭議案件何其多，除了韓國瑜與顏寬恒的案子外，找不到其他由趙子賢親自勘查的新聞，而與其說是社會矚目，不如說其實是綠媒與民進黨在關注。

黃質疑，若沒有民進黨政府高層的下令、施壓、或撐腰，很難相信這些公務機關及人員敢如此作為，從檢警查炒米粉、NCC對「議顏堂」視而不見、到國產署高規格「查顏」，都能看到卑劣的政治操作，民進黨已淪為沒有國家機器就不會選舉了嗎？