2022年1月9日為台北市第5選區（中正、萬華）林昶佐罷免案的投票日，備受政壇關注。藥師林士峰指出，國民黨候選人顏寬恒近期被狂打違建議題，讓他深深體會，當一個人忘記自己交過幾個女友，就去選舉，這樣你的對手就會幫你想起來了。此比喻讓不少網友叫好，認為相當傳神。

林士峰4日在臉書發文表示，台中第二選區的立委投票，感覺民進黨候選人林靜儀沒有當選，就會動搖國本的態勢，連總統蔡英文都跳下去，奮力的拉抬。想看親綠粉專、媒體、支持者有多少，看這場選舉的操作，就可以知道了。

針對顏寬恒的狀況，林士峰質疑，打的最兇的違建議題，似乎每一場重要的選舉都會出現，先取得建照，再二次施工，到底是一般人都這麼做，還是只是顏家的特例呢？林比喻道，當你忘了交過幾任女朋友，是不是有做過什麼壞事，就去選舉，你的對手就會幫你想起來了。

林士峰強調，很多人口口聲聲說討厭黑道，也說「違法的事就是不對，難道你支持嗎？」這個就是沒被國家機器打壓過的一般人，心中天真的想法。在台灣有些法律是平常都不執行，只有在需要打壓特定人士的時候，國家就會介入，針對性的執法。面對民進黨這種髒兮兮的負面選戰，可是卻能不斷的開疆闢土，實在很感慨。

此文發出後獲得超過1300個讚與近200則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「這比喻好神」、「前女友論……哈哈一聽秒懂」、「藥師果然內行」、「投票的人要好好思考」、「說不定百多年前祖先做的事還會被挖出來鞭」、「如果你不知道自己親生爸媽是誰，去選舉就會知道了」。