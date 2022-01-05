民間習俗農曆12月8日吃臘八粥，象徵著多元融合與協調的智慧，也有分享與祝福的寓意。就在當天，佛光山惠中寺主動拜訪第三分局，為每位員警送上一碗暖暖的臘八粥，熱粥不但暖身暖手，隱含其中的關懷與祝福，更讓員警溫暖上心頭。

每年農曆的12月8日是所謂的「臘日」，這一天是佛祖得道成佛的日子，傳統上有吃臘八粥的習俗，多種食材烹煮的臘八粥，象徵著多元融合與協調的智慧，也有分享與祝福的寓意。而臘月是「歲終之月」，更有著「新舊交替、逐疫迎春」的寓意。

佛光山惠中寺慈悲基金會中區執行長陳碧月、市政顧問江進助、林霈涵及東南區義警副中隊長林學冠，111年1月4日上午帶著一大早精心烹煮養身補氣的「臘八粥」到台中市政府警察局第三分局，送上代表結緣與祝福的暖粥，祈願員警新的一年平安健康。

第三分局分局長張則誠代表全體同仁受贈，張則誠表示，臘八時節吃臘八粥是重要的傳統，而豐富的食材具有健脾養胃、補氣養血、暖身驅寒的功效，對健康亦很有幫助，感謝佛光山惠中寺無私分享為同仁帶來祝福。傳統吃過臘八粥即代表過年將至，吃過暖粥後，「111年加強重要節日安全維護工作」不久後也即將展開，同仁們定會滿懷熱誠，堅守防疫與治安前線，持續為轄區安居環境努力。