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Footage taken by US defensive systems, C-RAM at Ain Al Asad Air Base shows the moment that “two suicide drones” were engaged & shot down pic.twitter.com/b8T5oW6NVU — Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) January 4, 2022

美軍駐伊拉克基地周一出現兩架自殺無人機，但美方隨即採取行動，以「反火箭，砲彈與迫擊砲（C-RAM）」系統擊落1架小型無人機，而另1架可能是由刺針（Stinger）防空飛彈摧毀。

據《動力》（The Drive）網4日報導，確切的位置雖未經證實，但據說無人機出現在美軍駐守的伊拉克阿薩德（Ain Al Asad）空軍基地上空或附近。這是伊拉克近來發生的第二起類似攻擊，據說有另一起攻擊是針對駐有美軍的巴格達國際機場。

美國領導的聯軍在聲明中說，兩架滿載爆裂物的固定翼無人機在阿薩德空軍基地被防禦武力摧毀，攻擊企圖並未成功。

2 drones approaching Ain al-Asad Air Base were shot down outside the base’s vicinity without casualties early this morning, said @SecMedCell. Attacking Iraqi military bases means the ISF & Iraqi people are being attacked as it threatens its efforts to build a safe & stable Iraq. https://t.co/Fn2xp4DfSH — Inherent Resolve (@CJTFOIR) January 4, 2022

分析指出，儘管無法百分之百確定，美軍動用的究竟是甚麼武器，但從影片上和無人機的相對大小，還有爆炸的情況看來，很可能是追熱FIM-92「刺針」防空飛彈。據悉美軍在伊拉克或敘利亞，甚至在兩國，都部署了裝有「復仇者（Avenger）」短程防空飛彈系統的悍馬車，而它們除了武裝「刺針」飛彈外，還裝了.50口徑M3P機關槍。

美國陸軍因日益擔心無人機構成的威脅，已升級「刺針」飛彈，為它加裝了近發引信，以對付如無人機等較小型，並難以追蹤的目標。

而另一個可能，就是美軍動用的，可能是「地獄火（Hellfire）」飛彈。美軍最近開始部署史崔克（Stryker）短程防空系統，不但能針對空中威脅，發射毫米波雷達引導 AGM-114L「長弓地獄火」飛彈（Longbow HELLFIRE Missile），還能發射「刺針」飛彈和30毫米砲。然而，目前並沒有報導傳出，這些「機動近程防空系統（Mobile Short Range Air Defense，M-SHORAD）」至今有在歐洲以外的任何地方部署。