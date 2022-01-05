台中第二選區立委補選倒數4天，民進黨候選人林靜儀，上午在民進黨台中市議會黨團陪同下，到烏日區五光、環中路口向民眾拜票，針對台中捷運藍線路線規畫等問題，她抨擊對手顏寬恒家族行徑不可取，更強調，台中市許多建設卡關，不解到底是地方政府自己延宕、還是為了與地方勢力勾結才導致。

林靜儀表示，顏家位於捷運藍線沿線周邊的土地都是小塊、細碎的，而這些小塊土地最後都跟捷運沿線有關，是否是考慮捷運路線而購買？此外，坪頂站人流相較正應站需求大，透過這次選舉，讓民眾發現原來國家重要建設的規畫竟不是為了市民真正需要，而是為了某些人的土地炒作，這種行徑非常不可取。

林靜儀說，顏家過去不只有國會議員、還有副議長，明知道法律，卻慣性的占用國有地、公保地及國家保護地，占用後還蓋巨大違建；顏家所稱的「選民服務」到底是服務自己人還是什麼選民服務？全台灣民眾都不能容忍民意代表長期侵占國家資源，將國家資源當私人利益、分給民眾或周邊的人。

林靜儀強調，國會議員應該爭取的是國家與地方資源，針對民眾的需求去質詢，但不論105號碼頭或捷運綠線，絕非什麼意識形態的問題，而是這個家族把公眾利益拿來當作自己家累積財富的財產，「他們至今還不用出來道歉，相信所有民眾都不能忍受」。

林靜儀也將砲口對向台中市府，她說，近來在地方拜票，許多民眾反映地方建設延宕，尤其在2017、2018年中市府爭取前瞻建設預算的經費，後來許多不是被地方政府延宕、就是退回，這是地方政府自己延宕？還是與地方勢力勾結的結果？不能理解地方父母官為何要把這麼重要的建設卡關在那裡。