桃園機場5人群聚感染。一名自稱在桃機工作的網友表示，機場的防疫、消毒措施，做得相當確實，但對入境旅客管制就相對鬆散，旅客入境做PCR唾液採檢後，仍可到免稅商店購買伴手禮，「我認為就是最大的防疫破口」，他打了數通電話到1922反應，至今都未受到重視。

原PO昨（4）日於論壇《Dcard》透露，自己在桃園機場上班，自新冠肺炎流行以來，桃機的防疫措施及環境消毒都滿確實，但對於入境的旅客管制，卻相對鬆散。他表示，就他自己了解，入境的旅客做PCR唾液採檢後，並沒有直接被強制上防疫計程車，這一群人仍可到免稅商店購買伴手禮，或宅配行李及辦理網路等相關程序。

原PO說，這些人接觸多少機場的員工，員工再接觸多少人，「這就是最大的防疫破口」，為此他曾打了電話到1922通報，問題至今仍未受到重視，他希望有一天政府及機場公司可以重新檢視入境旅客的管制措施，而不是只有針對環境消毒而已。

貼文曝光後，一名疑似也是機場的工作人員回應，「大家終於知道機場的秘密了，地勤們全部都沒有明訂要強制篩檢，而且自主健康管理也是量體溫沒異狀，就正常的上下班」，對此，原PO也回覆「看了入境旅客去買伴手禮，那些接觸高風險旅客的員工，回家再接觸家人，嚴重起來實在不敢想像」。