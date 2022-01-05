受到銀行股和旅遊股的拉動，歐洲股市周二收漲並破歷史新高。有跡象顯示，Omicron變異株病毒較原先設想的更為輕微，讓投資人押注於復甦題材的股票。

周二泛歐Stoxx 600指數收漲4.03點或0.82%，為494.02點，為連兩天破歷史新高。

銀行股次指數漲3.3%，來到去年11月的高點，為周二表現最好的板塊。由於貨幣政策收緊的預期，讓歐美兩邊的政府債券殖利率走高，提振銀行股表現。

花旗表示，由於潛在的升息可能、獲利成長、資本回報等考量，對歐洲銀行的配置偏重。花旗也將法國巴黎銀行、駿懋銀行(Lloyds)、瑞銀列為投資首選。

旅遊和休閒次指數上漲3.5%，來到近6周的高點，英國航空母公司IAG集團和瑞安航空分別上漲11.3%和8.9%。威茲航空(Wizz Air)大漲12%，為周二表現最好的個股。

追蹤全球股市上漲行情，英國FTSE 100指數在假期首復市後上漲1.6%。

匯豐首席多重資產策略師Max Kettner說，初步跡象顯示，變種病毒沒有像先前擔憂的那般嚴重。英國住院人數在過去幾天有攀升，但是似乎沒有像前一年冬天那樣的嚴重。如果這種情形持續下去，將會是好消息。

英國一位部長說，英國被送入醫院的病患，普遍表現出的症狀比先前疫情更輕微。

法國財政部長Le Maire周二指出，Omicron病毒干擾了部分產業，但是並沒有「癱瘓」經濟的風險，財長並維持了法國今年GDP成長4%的預測。

居家股下跌，包括食品快遞公司Delivery Hero和Just Eat Takeaway分別下跌6.4%和7.2%。主要的醫療健康股也下跌。

數據顯示，德國12月失業率降幅超過預期，顯示該歐洲最大經濟體的勞動力市場仍具有韌性。