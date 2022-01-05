直播主連千毅的愛將、有「最辣日文老師」之稱的網紅長瀨昆妮擁有不科學的沙漏級身材，雄偉上圍及超長細腿，再加上一張甜美臉蛋，讓她在網上擁有不少粉絲。近日媒體報導，有網友發現長瀨昆妮疑似被冒名在網上拍賣二手衣物，求證她本人竟然也認了，並透露所有品項中賣最好的是黑絲襪。

連千毅每回賣貨時都引來不少網友上線觀看，其中一項最大成功之因便是他身邊常請到性感助理站台，穿著火辣的她們常常一進入鏡頭就十分吸睛，而他其中一位愛徒長瀨昆妮去年底因身體不適曾因故休息3星期，回來後連千毅也鄭重歡迎他歸位，網友當時發現，長瀨昆妮復出直播後因幸福肥長了點肉，連上圍也因而升級。

身為日本華僑的長瀨昆妮本來曾在日本就學、上班，因疫情影響才回到台灣工作，除了直播主助理外，她也是JKF女郎、日文老師，是不少粉絲心中的女神。據《三立新聞網》報導，近日有網友發現拍賣網站上有人打著長瀨昆妮的名號賣衣服，詢問她本人後，她也大方認了賣家確實就是她本人。

長瀨昆妮澄清自己並沒有被盜帳號，而該賣場除了有她穿過的二手衣物，還有貼身衣物，她表示因為收到許多人私訊對她穿過的衣物有興趣，又因為工作需求，讓長瀨昆妮幾乎天天都得穿不同的衣服，衣櫃爆炸的狀態才讓她轉念賣起這些二手衣，順便放送粉絲福利，目前賣最好的是黑絲襪，共有20雙，其次是小褲褲，接著是穿過的禮服和洋裝，她強調日本網紅也很流行賣二手衣，自己想跟粉絲增加互動，才沒有排斥這類要求。