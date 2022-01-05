Omicron來襲，中央已要求桃園市外出要戴口罩，但對其他縣市沒有要求，新北市長侯友宜表示，北北桃是共同生活圈不可能置身事外，他呼籲新北民眾外出全程把口罩戴緊緊，拍照也不要拿下來；他也呼籲中央要做阻絕於境外，春節期間要調整步伐，重新盤點高風險國家數量，不要讓高風險國家案例進到國內。

侯友宜說，各國疫情不斷創高峰，全球疫情剛好碰上春節期間，許多國人返國，阻絕境外、守住台灣是避免疫情肆虐的不二法門 。

侯友宜說，境外移入突破感染案例比比皆是，可能造成防疫破口，台北市防疫旅館產生的感染事件，大家都全力積極面對，包括昨日桃園機場啟動隊清潔員與防疫計程車的全面快篩機制。

侯友宜說，春節專案帶來很大壓力，阻絕境外是中央權限，他呼籲中央現階段春節期間要調整步伐，重新盤點高風險國家，要思考哪些國家要轉成高風險國家從嚴管理， 而不是一成不變，該調整步伐就要快速調整。

侯友宜也說，全民應該提高憂患意識，中央雖說拍照等時候可以脫口罩，但在桃園疫情情況下，他呼籲17日以前，近距離拍照不要脫下口罩， 辦活動一定要保持社交距離，活動可減少就減少，個人自我健康管理最重要。