前高雄市長韓國瑜日前舉辦新書見面會，復出政壇傳聞不斷。國民黨立委傅崐萁今說，「韓國瑜絕對不會碰2022」，他期許韓要成為2024贏回政權的最關鍵支持力量，而韓國瑜和國民黨主席朱立倫是最大互補；至於朱韓搭檔參選2024，傅說，不排除任何選項，但不要把選項放在前面，他也希望新北市長侯友宜、中廣董事長趙少康也要加入，屆時藍營要集中所有力量。

傅崐萁上午接受廣播專訪，談到韓國瑜有無可能在年底參選桃園或台北市長，傅說，他跟韓國瑜聊過，韓國瑜不會有這方面考量，「韓國瑜絕對不會碰2022」，他覺得韓國瑜是國民黨最重要的資產，但不要浪費在2022，現在能在街頭跟民進黨抗衡的只有韓國瑜，建議韓要為國民黨2024贏回政權扮演最關鍵支持力量。

傅崐萁說，他也跟韓國瑜說，天下要成大事，必須群策群力，唯有合力、各司其職、不計較位置，才有可能成大事，他認為，韓國瑜與朱立倫是最大互補，韓國瑜在基層有很大的群眾支持力量，而國政、台美關係、兩岸關係等屬於朱立倫的強項，藍營應該集中所有力量，天王級政治人物應把所有一切都放下。

至於朱韓搭檔參選2024，傅崐萁表示，他不排除任何選項，但大家應把所有選項都放在後面，不只朱韓集結一起，侯友宜、趙少康都要加入集中在一起。他指出，目前的政治版圖是綠大於藍，藍營若大團結，年底人才都上戰場，九合一選舉全面獲勝，絕對有氣力拚搏2024。