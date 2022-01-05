香港《星島日報》報導，陝西西安市爆發新冠疫情，昨啟動新一輪的全市核酸檢測，但期間「一碼通」再次出現故障。據西安市委組織部消息，西安市委決定劉鑫任市大數據資源管理局黨組成員，為副局長人選(主持工作)，至於原大數據資源管理局黨組書記、局長劉軍因履職不力，停職檢查。

據政府官網顯示，被停職檢查的劉軍，出生於1980年10月，領導西安市大數據資源管理局全面工作，分管數據標準與應用處、數據資源處、西安市12345市民熱線管理辦公室和「一碼通」工作專班，聯繫西安大數據資產經營有限責任公司。他於2019年1月任西安市大數據資源管理局黨組書記，2月任局長。

繼去年12月20日後，西安「一碼通」昨日再次出現故障。西安昨天啟動全市新一輪核酸篩查工作，早上9時許不少市民反映，「西安一碼通又崩潰了」，無法打開二維碼導致核酸檢測無法進行。隨後陝西發布微博稱，「全市核酸檢測應急平台因當前流量過大，導致網路繁忙無法登陸。」

大陸國家工信部昨日點名西安「一碼通」，工信部總工程師韓夏日前來到西安「一碼通」工作專班，了解核酸採樣系統應急處置措施，要求系統再優化，加強技術改進和網路擴容，確保不出現擁塞宕機現象。