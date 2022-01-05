尼加拉瓜與我國斷交後，駐尼加拉瓜前大使吳進木隨即入籍尼國，引起國內輿論質疑「叛國」。外交圈人士表示，吳進木擔任祕魯大使時，就數度有意退休，但卻在2017年又二度出任尼加拉瓜大使，跌破外就眼鏡。外交圈人士透露，吳進木在首任尼加拉瓜大使任內，就和當時第二次擔任尼國總統奧蒂嘉結下深厚交情，外交圈盛傳，當時外交部長李大維前往中南美洲出訪時，奧蒂嘉特別指定要吳進木擔任尼國大使，我方順水推舟，因此吳才獲得第二次出使機會。

消息人士表示，吳進木在尼國相當高調，非常喜歡炫耀他和奧蒂嘉的兄弟之情，更經常對外表示奧蒂嘉常常前往他的官邸下廚餐敘，外交人士表示，奧蒂嘉曾前往大使官邸下廚是事實，但去過多少次則無法確定。

據外交人員透露，根據尼國當地移民局公文上顯示，是移民局在我方斷交前核准吳進木入籍尼國。外交部也坦承，尼國政府授予吳進木國籍一事，事前並不知情，因此外交部勢必要查明，是否吳進木早已瞞著外交部申請入籍，但卻始終隱瞞。

吳進木是第二次出任尼加拉瓜大使，首次出任時期為2007年6月到2011年6月，之後又被派駐擔任祕魯大使，接著在2017年5月，第二度出任尼加拉瓜大使，兩度出任同一國家大使，在外交圈也相當罕見。

外交部發言人歐江安在昨(4日)表示，外交部事前並未獲吳大使告知入籍一事，現已經透過私人管道聯繫吳大使，希望由他本人親自面對外界質疑。

歐江安說，吳進木前年已經數度請辭，但都獲得外交部慰留，一直到去年9月28日才准辭辦理退休，他是依法申請退休，程序完備。

歐江安表示，吳大使夫婦是在去年11月17日離任之前就接受尼加拉瓜首都馬那瓜市長頒贈榮譽市民與市鑰，這點沒有問題，可是在12月10日尼國與我國斷交後，尼國政府授與吳大使國籍一事，外交部事前並未接獲吳大使告知。

歐江安指出，外交部已經有透過私人管道與吳進木大使取得聯繫，希望他能針對外界質疑盡快對外說明，因為他已經是退休人員，應該由本人對質疑提出說明比較妥當。

歐江安強調，吳大使雖然是退休人員，但當然是受到「國家機密保護法」規範的人員，大家有提到是否要修法做相關檢討改進，涉及修法問題外交部會跟相關部會進行討論，看是要怎樣檢討修法。