英特爾於CES宣布推出地表最快筆電處理器，透過全新第12代Intel Core筆電處理器，首次將其效能混合架構帶往筆電平台，相較前一世代筆電處理器最高可快上40％。英特爾引薦28款全新第12代Intel Core筆電處理器，符合人們隨需運算需求的筆電，提供絕不妥協的全套豐富功能。

透過完整的全系列第12代Intel Core桌上型處理器，第12代Intel Core處理器家族也代表了英特爾迄今最具擴展性的產品線，為橫跨消費、企業、萬物聯網（IoT）及其它應用等多種設計注入動力。

英特爾執行副總裁暨客戶運算事業群總經理Gregory Bryant表示，英特爾新款效能混合架構正協助加速創新步伐和運算未來，藉由引薦第12代Intel Core筆電處理器，我們釋放全新體驗，並以史上最快的筆電處理器設下效能標準。

由Intel Core i9-12900HK所領軍，英特爾推出全新第12代Intel Core H系列筆電處理器，持續引薦領先業界的筆電效能。Intel Core i9-12900HK不僅是地表最強筆電遊戲平台，同時也是迄今所打造的最快筆電處理器。

藉由Intel Thread Director3具備的智慧工作負載優先權調整與配發管理，並結合效能核心（P-core）和效率核心（E-core），全新Intel Core i9-12900HK同時改善系統的單執行緒和多執行緒應用效能。

基於Intel 7製程，全新第12代H系列處理器提供最高5GHz時脈、14核心（6個P-core和8個E-core）和20執行緒，讓第12代Intel Core i9-12900HK成為最快的筆電處理器。其性能領先英特爾前一世代和競爭對手。

效能優勢延伸至多款頂尖遊戲作品和內容創作工具，提供無與倫比的遊戲體驗。全新第12代Intel Core H系列為地表最強筆電遊戲平台，相較於先前筆電遊戲市場領導者：Intel Core i9-11980HK，提供最高快上28％的遊戲速度。第12代Intel Core H系列更能夠輕鬆勝任內容創作者所交付的任務。例如，使用者或許能夠發現其3D渲染速度，效能相較於前一世代最高提升達43％。

廣泛的記憶體支援性，支援DDR5／LPDDR5和DDR4／LPDDR4模組最高至4800MT／s，為H系列筆電處理器的業界首創。沒有傳統WiFi干擾的獨占高速頻道，提供將近3倍快的連接性。使用內建的Intel WiFi 6E（Gig+）5提供使用者在家工作與學習的自由，並透過流暢、高畫質的串流放鬆生活。Thunderbolt 4支援提供最高40Gbps的傳輸速度，讓PC享有連結多個4K螢幕和周邊裝置的連結性。

全新第12代Intel Core H系列筆電處理器隨時隨地提供桌機級的效能，專為欲將筆電效能提升至全新水準的極致玩家、創作者和工程專業人士所設計。它們將從2022年2月開始，為系統注入源源不絕的動力。

豐富的第12代Intel Core筆電處理器同樣包含全新U系列和P系列筆電處理器。最高達14核心和20執行緒並內建Intel Iris Xe整合圖形，新款P系列處理器運作於28W基礎功耗，專為效能級輕薄筆電所設計，而U系列處理器運作於9W至15W，專為最佳化外型規格的輕薄筆電所設計。這些筆電處理器為OEM在2022年推出多樣化輕薄筆電的效能需求量身打造，包含可折疊、二合一、可拆卸式和其它尖端外型規格。

專為同時處理每日工作負載、業務生產力，甚至是以完整高解析度（FHD）遊戲而打造，這些第12代Intel Core U系列和P系列筆電處理器將於2022年第一季推出，包含專為Windows和Chrome作業系統所設計的裝置。

今日，22款新處理器加入第12代Intel Core桌上型處理器系列，範圍從Intel Core i9再到Pentium以及Celeron。這些處理器（65W和35W）為遊戲、創作和生產力提供可擴展性和更好的效能。英特爾為新款65W處理器同步引薦全新的Intel Laminar散熱器。

除此之外，英特爾引薦全新Intel H670、H610和B660晶片組，將支援廣泛的消費處理器。新晶片組選項提供許多定位更高的Z系列晶片組功能，例如PCIe 4.0通道、內建Intel WiFi 6E（Gig+）和Intel Volume Management Device（VMD），同時也支援記憶體超頻。

第12代Intel Core筆電處理器的推出，同時替筆電和其它隨身攜行外型規格的Intel Evo平台帶來更新，該平台已通過英特爾Project Athena創新計劃的第三版規範與關鍵體驗指標驗證。第12代Intel Core筆電處理器預計包含新款可摺疊式螢幕在內，將有超過100款的共同研發設計，並在U系列和P系列之外，H系列預計也將首次通過Intel Evo驗證，其中絕大多數產品將於2022年上半年問市。

反應性、真實世界電池續航力、立即喚醒和快速充電之外，第三版規範還額外加入一組稱之為「智慧協作」的系統需求和測試。智慧協作藉由以AI為基礎的背景降噪、內建Intel WiFi 6E（Gig+）、Intel Connectivity Performance Suite6和選用的AI加速攝影機成像效果等技術，在PC上經由視訊會議軟體協作時，能夠確保享有強化後的體驗。

英特爾也宣布「Engineered for Intel Evo and Intel Evo vPro」計畫，替Thunderbolt和藍牙周邊設備，提供英特爾的共同開發與測試資源，建立端到端的優質體驗。

憑藉著超過15年的經驗、致力在業界提升以硬體為基礎的安全性和效能標準，英特爾正引薦Intel vPro平台的新版本，提供企業量身訂做的方式，汲取為商務而生的第12代Intel Core處理器所擁有的企業級效能優勢。