英特爾透過宣布向OEM客戶出貨Intel Arc Graphics（代號Alchemist），代表著獨立顯示卡市場進入一個新時代。Intel Arc Graphics為英特爾即將推出的消費性高效能顯示卡產品品牌，並為業界提供包含全英特爾獨立顯示卡平台在內的嶄新選擇。包含Acer、ASUS、Clevo、Dell、GIGABYTE、Haier、HP、Lenovo、Samsung、MSI和NEC在內，將推出超過50款配備Intel Arc Graphics的新款筆電與桌機客製化設計，對於全球遊戲玩家和創作者而言，是個令人興奮的重要時刻。

聯想資深副總裁暨智慧裝置事業群消費者事業部總經理Johnson Jia表示，Lenovo致力為全球人們打造更聰明，提供更沉浸體驗的PC。與英特爾攜手合作，藉由最新的Lenovo Yoga 7i，我們將全新獨立顯示卡產品Intel Arc產品線推向市場。英特爾的獨立顯示卡能夠與其處理器相互協調工作，協助Lenovo於消費性裝置中提供更多樣化的選擇，為遊戲玩家、創作者和大眾提供令人興奮的視覺效果。

Intel Arc Graphics將提供領先業界的先進功能，例如硬體加速光線追蹤、由AI所驅動的Xe超取樣（XeSS）畫質提升技術，以及Intel Deep Link技術。

英特爾透過其AI驅動XeSS畫質提升技術，宣布與獨立軟體供應商的重要時刻，包含獨家整合至小島製作（Kojima Productions）遊戲工作室的Death Stranding Director’s Cut「死亡擱淺導演剪輯版」在內，該技術目前正整合至一系列發行商的遊戲作品之中，本遊戲亦包含針對第12代Intel Core處理器系列的核心最佳化。

505 Games總裁Neil Rally表示，我們非常高興和英特爾在「死亡擱淺導演剪輯版」PC平台上的合作。「死亡擱淺」是一款相當受到PC玩家歡迎的遊戲，我們很興奮能夠看到英特爾全新XeSS技術將如何強化導演剪輯版的玩家體驗。

採納XeSS的遊戲工作室數量正不斷成長當中。包含505 Games、Codemasters、EXOR Studios、Fishlabs、Hashbane、IOI、Illfonic、Kojima Productions、Massive Work Studio、PUBG Studios、Techland、Ubisoft和Wonder People等工作室在內，均承諾支援此項技術。

當配合相容的Intel Core處理器時，Intel Deep Link能夠充分利用平台的所有功能，進一步加速一系列的關鍵工作負載。

Intel Deep Link技術透過汲取多個處理引擎、通用軟體框架和英特爾平台專業知識，延伸英特爾多年來的平台領先優勢，為配備Intel Arc Graphics和相容Intel Core CPU的PC帶來更好的效能表現。Blackmagic Design的DaVinci Resolve將支援Deep Link Hyper Encode，一同使用整合與獨立圖形處理器，藉由同時編碼相同視訊串流來加速創作。

DaVinci軟體工程總監Rohit Gupta表示，我們很興奮DaVinci Resolve如今能夠為最新Intel Arc Graphics和下一世代Quick Sync Video技術提供最佳化。