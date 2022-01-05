停滯逾一年的智慧型手機鏡頭升級可望自今年重啟，且車載鏡頭、AR、VR等新興應用起飛，為光學鏡頭模具廠伯特光(6859)今年營運挹注新成長動能，伯特光預估，今年營運可望延續往年從3月逐月走高至8月、9月，今年業績會比去年好。

伯特光主要從事精密光學鏡片用模具及精密光學金屬零組件之設計、製造及銷售，產品包括智慧型手機鏡片模具、VR/AR/MR擴增虛擬及混和實境產品鏡頭用模具及零組件、先進輔助駕駛車載用鏡片模具及零組件、生技醫療或智慧家電/高科技3C感應裝置/監控設備光學鏡片用模具及金屬零組件等。

一個鏡頭的好壞，70%取決於模具，尤其是手機光學鏡頭持續朝高畫素、廣角、大光圈等方向發展，連帶手機鏡頭模具也愈來愈精密，精度從0.3um到0.2um等，畫素愈高，精度愈小，伯特光挾技術優勢，成為國內及大陸各大光學鏡頭廠的模具供應商，其中又以手機佔比最高，佔公司營收比重逾50%，其餘跟眼球相關的鏡頭如：醫療內視鏡、AR/VR、車載鏡頭等，伯特光也有相對應模具產品。

過去一直引領智慧型手機鏡頭升級的華為受到中美貿易戰美國華為禁令影響，銷售量大減，少了華為這個強力競爭者的蘋果為扶植更多供應商放緩升級腳步，致使近一年多智慧型手機鏡頭主流規格幾乎處於停滯，不過，全球智慧型手機成長趨緩，各大手機品牌廠為搶奪華為空出來的市佔率，將提升手機照相功能視為刺激銷售的利器，不僅非蘋智慧型手機規格大躍進，連一心只想降成本的美系品牌大廠今年也被迫跟進非蘋智慧型手機趨勢升級，為伯特光今年的營運增添動能。

伯特光表示，今年手機規格升級趨勢明確，為提升成像品質，包括：G+P(1G+5P或1G+6P)的潛望式玻塑混合鏡頭、自由曲面等可望成為旗艦手機主流規格鏡頭，鏡頭升級對模具廠製程挑戰增加，公司近兩年跟客戶合治過程良率還不錯，目前努力提升製程能力，以公司技術能力，可以因應客戶高階產品需求。

除模具產品外，伯特光還有金屬件等產品，公司目標是金屬件及模具產品佔比各半。

伯特光每年資本支出約1.5億元，公司預估，2022年會略低一點。

伯特光2021年前10月毛利率29.44%，稅後盈餘為1.36億元，每股盈餘為4.93元，累計2021年前11月合併營收為8.84億元，年增14.8%。