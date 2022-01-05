今年底即將舉辦九合一選舉，藍綠紛紛蓄勢待發。國民黨立委傅崐萁今天表示，目前藍營執政的14縣市連任機率高，至於艱困選區高雄市，傅認為黨友、立委高金素梅、身兼國民黨副祕書長的台北市議員羅智強等，都有機會為高雄開創新局。至於傅崐萁有無可能親征桃園市長，傅說，他對桃園充滿感恩，但感恩與服務是兩件事，「不用急著幫我找工作」。

傅崐萁上午接受廣播專訪，談到2022縣市長選舉，他說，從四大公投結果來看，國民黨沒有振衰起敝，沒有投給「另外一邊」，但他並不覺得年底縣市長選舉有悲觀的條件，相較2020年有817萬人投給民進黨，此次民進黨少了400萬人出門投票支持，國民黨則要讓人民感受到確實有站起來的意志與決心。

傅崐萁認為，目前藍營執政的14縣市繼續當選機率高，但有些縣市仍需要內部整合，比如澎湖還在整合中，民進黨擬推派強棒立委楊曜參選，至於新北市、新竹縣都相對穩定，而苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣，民進黨直接挑戰機率不大，嘉義市因市長黃敏惠做得好，民進黨現在幾乎找不到人抗衡，宜蘭縣、花蓮縣、台東縣一向較穩定。

盤點國民黨在2022可挑戰選區，傅崐萁指出，台北市、桃園市、基隆市都有機會，抑或是高雄市，當時他鼓勵韓國瑜去高雄當英雄，認為韓會有好成績，但不代表一定會當選，至少要有這個企圖心，而韓確實燃起火種，說出市民30年來心裡話，藍營在高雄人才濟濟，黨友高金素梅在當地深具知名度，羅智強也非常優秀，都有機會為高雄開創新局。

至於桃園女婿傅崐萁，先前傳出在地議員紛紛收到他贈送的花蓮西瓜，有無可能親征桃園市長選舉，傅說，這是6、7年前行銷花蓮西瓜，且當時六都都有送，按此邏輯，也可以說他會去高雄參選。他對桃園有滿滿感恩，岳母也在桃園，但感恩與服務是兩件事，「不用急著幫我找工作」。

傅崐萁說，桃園市目前有議長邱奕勝、立委萬美玲、魯明哲，抑或是羅智強，羅屬於工具型的政治人物，戰將不用選舞台，而中廣董事長趙少康也可以參選桃園。

2022首都之戰備受關注，台北市長柯文哲擬推派副市長黃珊珊參選，國民黨內立委蔣萬安呼聲高，羅智強也有意角逐，傅崐萁認為，黃珊珊的部分，大家還是要坐下來協商。至於是否支持藍白合，傅說，他不要特定講藍白合，對特定事件不用表達細節，但只要能夠擊垮民進黨，任何力量都要爭取。