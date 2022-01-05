台中二選區立委補選戰況激烈，連捷運藍線路線規畫也意外成為選戰熱門議題，針對民進黨抨擊路線變與顏家有關，台中市交通局駁斥表示，2020年舉辦了3場公聽會，不論地方里長或民眾都希望設置正英站，才會調整原本的站體站位，此變更是為了順應民意、擴大服務範圍。

交通局表示，台中捷運藍線的規畫過程完全依照「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業」辦理，從2010年啟動可行性研究後，歷經歷任市長努力，於2018年獲行政院核定，捷運路廊全長26.2公里，沿線設置9座高架車站、9座地下車站。

交通局強調，為確實傾聽民意，市府2020年7月起，分別在沙鹿、西屯集中區舉辦公聽會，在會中，不分藍綠議員、該區里長及民眾多希望設置正英站，經蒐集民意，同時綜合考量用地取得範圍、整合周邊都市發展、工程可行性以及計畫自償性等情況，將藍線調整為全長24.8公里，沿線設置括8座高架車站、12座地下車站。

交通局長葉昭甫指出，行政院原本核定的可行性研究，在正英站規畫預留B4站周邊倉儲物流開發，且該處目前無使用、未來也沒有任何規畫或使用需求，經通盤考量地區整體發展、外圍人口分布、捷運站距及大眾捷運服務公益性，決定將原預留站B4北移至正英路口設一般高架站，除可提供外圍地區捷運接駁轉乘服務，擴大捷運服務範圍，未來也能利用車站旁停車場做接駁轉乘。

交通局強調，正英站設站的規畫是綜合周邊交通系統與都市整體發展整體做專業規畫，內容皆有邀集專家學者及府內各單位進行審查，並非單一議員建議即可調整，此案目前正在中央審查中。