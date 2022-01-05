【LIVE直播】為萬華討公道！張亞中合體應曉薇 團結下架林昶佐

無黨籍立委林昶佐罷免案將在9日登場，此場選舉結果備受政壇關注。台北市議員應曉薇也發起大型活動，論述為何要下架林昶佐，並邀請學者與專家近距離與市民宣講。其中，孫文學校張亞中校長今(5日)現身出席。

張亞中表示，今天各位站在這邊只有一目的，捍衛台灣真正的民主價值，民主是以人民為主，以人民的生命、福祉為主，立委只是人民的代議士，罷免權是我們中華民國憲法賦予的直接民權，如果只有選舉權選出不法的立委，必須再等四年，就是因為有神聖的罷免權，遇到不好的委員官員可以行使，罷免不是政黨跟政黨對決，是我們對於政府官員和民代他們做不好，此時我們行使罷免權，今天是一個非常重要時刻。

張亞中指出，總統蔡英文、行政院院長蘇貞昌等官員都在捍衛林昶佐，要把罷免案跟中二區完全結合在一起，再一次打成政黨對決，很遺憾蔡英文總統論文真假都說不清楚，那她講的話、支持的人可以相信嗎？林號稱無黨籍，卻躲在民進黨羽翼之下，非常感謝應曉薇有正義站出來，跟人民捍衛民主價值，這場罷免案攸關萬華人能否向全台證明也是要有尊嚴的。