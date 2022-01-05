設計用於連接虛擬世界的NVIDIA Omniverse，現已開放給數百萬名使用GeForce RTX及NVIDIA RTX GPU的NVIDIA Studio創作者使用。

NVIDIA在CES大會的特別演講中，宣布開發Omniverse Machinima及Omniverse Audio2Face兩個新平台、發展Nucleus Cloud和3D市集等全新平台功能，以及更新商業生態系。藝術家、設計師與創作者有了NVIDIA的即時3D設計協作和虛擬世界模擬平台Omniverse，便能在筆記型電腦或工作站上使用頂尖設計應用程式，以建立各式3D素材和場景。

自一年前推出Omniverse公測版以來，已有近10萬名創作者下載Omniverse，這些創作者透過Omniverse的核心渲染、物理與人工智慧（AI）技術來加速處理各項作業流程。

來自上海的數位藝術家，也是Omniverse創作者的許?隆表示，擁有Omniverse的內容創作者獲得的不僅僅是個高速渲染器而已，NVIDIA Omniverse與RTX還為藝術家們提供強大的平台，讓他們能夠恣意發揮無限的可能性。

如同許喆隆這樣的創作者們將能運用Omniverse的工具來建立和協作下一代網路所需的海量內容。他們正在為商業、娛樂、創意與工業等領域建立互連的3D虛擬世界。

這些無窮的世界將充斥著各種商店、住宅、人類、機器人、工廠、博物館等數量驚人的3D內容。製作這些內容有一定難度，通常需要多種互不相容的工具。Omniverse將這些獨立且分布式的3D設計世界匯集成一個共用的虛擬場景。