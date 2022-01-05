今天來到節氣小寒，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬鼠、虎、蛇、雞、豬的人在小寒節氣後運勢增旺，工作順利，荷包賺滿滿，身邊貴人多，日子過得如意順遂。

▍1.生肖鼠

屬鼠人小寒節氣後步入「六合貴人」之吉運，貴人助力，做事容易成功。屬鼠人不安於現狀，敢於挑戰未來，無論是求財還是打拚事業都能比別人更出色，這段時間喜事多多，生活美滿，開開心心。

▍2.生肖虎

屬虎人小寒節氣後步入「祿馬同鄉」之大吉運，做事更加順利，處處得心應手，有望得到貴人的賞識和提拔，人際關係更好，事業上如虎添翼，求財順心，日進斗金，得福又得財。商務合作多，賺錢機會也多，很容易發大財。

▍3.生肖蛇

屬蛇人小寒節氣後步入「三合貴人、傷官生財」之吉運，上進心增強，可藉助他人之力發一筆大財。一切順心如意，時來運轉，會有豐厚的回報。小幸運接踵而至，男性異性緣極佳，會有桃花運，愛情美妙，過著甜甜蜜蜜的日子。

▍4.生肖雞

屬雞人小寒節氣後步入「三合貴人」之吉運，人緣好，會有貴人來相助，是發揮創意的好時機。工作各個方面都心想事成，事業運大好，熱情開朗，到哪都受歡迎。獎金增多，生活無憂，不愁沒錢花，適合做理財。

▍5.生肖豬

屬豬人小寒節氣後步入「官印相生」之吉運，有貴人幫助，簡直是順風順水，諸事稱心如意。上班族無比順利，做生意的人好好把握機遇，可大賺幾筆。心情好，喜事不斷，快和朋友家人分享這份幸運吧！

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