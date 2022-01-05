資深媒體人陳揮文在臉書表示，「2012，蔡英文主席問大家，過去四年，你過得好嗎？」如今2022年，換他要問：「蔡總統執政五年多，你過得好嗎？」網友則紛紛留言「訴苦」，但也有人認為過得算不錯。

蔡英文2012年競選時在臉書寫下，過去四年，你過得好嗎？你找工作有沒有比以前容易？薪水能買得起的東西，有沒有變多？你是不是害怕沒有工作，覺得生活沒有保障？你的辛苦和困難，政府有沒有聽到？面對未來，你是不是更無力？並說「這四年，你辛苦了。今年，是一個改變的起點，讓我們一起傾聽台灣的聲音，共同打造公平正義的未來。」

陳揮文這兩日在臉書發文問大家，蔡英文總統執政這5年過得好嗎？網友在其PO文下方表示，現在只求明天還有一頓溫飽就很感恩，「我被它們害到沒團帶，從此誓不兩立」、「我現在過得非常淒慘，謝謝妳蔡政府」、「東西好貴哦！」「綠色恐怖，網軍亂政」；也有人指出，好多東西皆漲、社會安全體系破大洞，怎麼會好？

另有網友自認過得算不錯，但也看到很多人過得非常困苦，尤其疫情爆發更是雪上加霜，有人則說「我覺得不錯，減稅養小孩，股市有獲利，一切安好」、「英國法國一天確診20萬人，看看台灣，我們過的真的很棒」。