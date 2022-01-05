淡海輕軌運量在去年底突破1000萬旅次，慶祝淡海輕軌通車三周年，新北捷運公司與日本九州旅客鐵道株式會社合作，本月15、16日推出光影列車秀「光之所向」，邀請民眾一起歡慶淡海輕軌生日。雙方還推出紀念票卡，讓無法出國民眾一解憂愁。

新北捷運公司表示，台灣軌道最北端的車站為淡海輕軌的「崁頂站」，而位於九州的「西大山站」則為JR日本最南端車站，有「最短的距離、最暖的關心」象徵，淡海輕軌與JR九州去年九州新幹線全線通車10周年推出的「流星新幹線」活動合作，推出光影列車秀，包括空拍即時轉播、台日同步線上直播、移動光影列車、音樂故事等多個元素。

捷運公司指出，活動主題「光之所向」意喻「有光的地方就有希望」，為2022年的第一場大型光影展演，更為新的一年帶來象徵希望的光芒。

「光之所向」展演即將於15、16日晚間6時30分展開，兩天各展演一場，除全程以空拍轉播及線上直播的方式進行，於淡海輕軌V07行政中心站前廣場更有轉播會場，搭配現場大型螢幕全程轉播。

新北捷運也與JR九州共同推出「光之所向 - 三周年紀念票卡組」，裡面含有JR九州的sugoca IC卡及光之所向紀念票卡及淡海輕軌模型車一列，限量100組，還有光之所向三周年紀念票卡共100張，採現場索取號碼牌，只送不賣。

新北捷運公司持續呼籲，旅客除使用簡便的簡訊實聯制，淡海輕軌全線各站亦提供多元行動支付，鼓勵旅客能加使用或使用記名電子票證，搭乘旅客務必全程佩戴口罩、保持社交安全距離，確保搭乘安全。