日本《每日新聞》周三報導，由於新冠病毒確診病例激增，日本政府準備宣布沖繩縣進入半緊急狀態，最早可能在本周發布。

這將是自去年9月30日解除2021年實施的所有緊急和半緊急狀態聲明以來，日本政府首次再度發布這類聲明。

周二日本單日新增確診數超過1000例，為2021年10月6日以來首見，其中沖繩縣就通報了225例，是確診數最高的地區之一。

報導指出，沖繩縣知事玉城丹尼（Denny Tamaki）周二向內閣官房長官松野博一（Hirokazu Matsuno）表示，他正在考慮要求進入半緊急狀態，其相關措施包括限制餐館和酒吧的營業時間。松野博一表示政府將迅速作出回應，但並未提供更多細節。

玉城周二向媒體表示，沖繩已經進入「第六波」疫情，高傳染性的Omicron變種病毒導致疫情擴散。他並表示，沖繩單日確診225創下了逾3個月新高，而當地美軍基地內部的感染情況仍持續升高。