立陶宛2萬多瓶蘭姆酒因被大陸拒買而在海上漂流，我台酒剛宣布全數收購沒多久，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）就在接受當地媒體採訪時稱「讓台灣代表處以台灣為名是個錯誤」，引起熱議。PTT網友就表示如此行徑，與先前我方捐贈口罩給德國卻僅被稱「其他國家」，還有捷克議長韋德齊（Miloš Vystrčil）來台稱「我是台灣人」，返國後馬上改口的事件類似。

立陶宛與我方互設代表處，引起大陸不滿祭出經濟制裁，2萬多瓶蘭姆酒漂流海上不得其門而入，我台灣菸酒公司經接洽後在本月3日宣布全收，結果4日瑙塞達接受媒體採訪時，竟稱讓我方以台灣為名開設代表處是個錯誤，讓PTT網友無言狂酸，也有許多網友想到，類似的狀況曾數次發生，說「身為台灣人真的一點尊嚴都沒有」、「台灣現在國際的功用就是用來這樣用的阿，用完就可以丟了」。

新冠肺炎2020年爆發後在全球造成嚴重疫情，2020年4月時，我方捐贈100萬片口罩給德國，結果時任德國政府發言人賽柏特（Steffen Seibert）僅稱「感謝其他國家幫助」，甚至連原定的一個小小的公開捐贈儀式都被取消，引起台灣民眾不滿。

無獨有偶，捷克議長韋德齊2020年9月時率團訪台，在國會用中文說出一句「我是台灣人」，讓民眾驚喜又開心，不料他回國後接受採訪馬上說「從未稱台灣是獨立國家」，再度引起網友氣憤，狂酸「一句話騙了5條口罩生產線」。