全球經濟逐步從疫情陰霾走出，2022年金融市場將遇到更多不同的機會及挑戰，瀚亞投資針對全球兩大經濟體的美國、大陸，提出「2T2P」的觀察重點，作為新的一年投資操作指標。

瀚亞投資指出，全球經濟動向仍將以美國馬首是瞻，尤其是利率政策方面，因此最需要留意的是縮減購債（Taper）和暫時性高通膨（Transitory）兩大變數。大陸則須觀察2021年在金融市場投下震撼彈的房地產市場（Property），及監管政策方向（Policy）是否出現新變化。

瀚亞多重收益優化組合基金經理人林如惠表示，自疫情爆發以來，全球經濟靠著各國祭出的政府財政刺激，及央行貨幣政策，免於步入衰退困境。接下來若這兩大政策退場，金融市場能否繼續維持多頭走勢，成為全球最關心的議題。

林如惠分析，目前全球經濟持續溫和成長，消費力道帶動的補庫存需求也仍在，看好在景氣回穩的狀態下，即便財政刺激政策與貨幣寬鬆政策陸續退場，也不會阻止金融市場的多頭走勢。但隨所有資產評價面幾乎都來到高檔位置，不宜重押單一資產或市場，建議挑選股債兼具的平衡型基金，當作追求穩健報酬的核心資產部位。

考量疫情、通膨、資產評價面等因素，對整體金融市場展望維持審慎樂觀，股債投資策略上，股票偏重成熟國家股市，債券以波動度較低的投資等級債，搭配受惠景氣循環的高收益債，做為投資雙主軸。

展望市場未來表現，林如惠認為，Omicron會是金融市場的雜音，但陷入恐慌機率不高，反而美國利率走勢與大陸政策方向，將在2022年扮演重要主導角色。