B2B電子商務在2020年疫情爆發後加速普及，並達至過去以來前所未有的水平。企業和供應鏈面對重重困難，使數位行銷較以往顯得更為重要，但B2B 電子商務該如何與企業的業務需要互相契合呢？Adobe數位轉型總監Scott Rigby認為，了解疫情後的業界趨勢和新常態之間的差別將有助企業作出抉擇，此外企業也應留意以下要點：

一、了解B2B買家的消費行為B2B買家的行為在現今與一般消費者已越來越相似，兩者均極度依賴網路資料、論壇及搜尋引擎來進行售前研究。而雖然這些買家更傾向利用網路上的管道，但仍也渴望人性化的接觸，因此結合消費者功能與B2B買家工具的平台更受他們歡迎。在全球的B2B訂單中，幾乎每四筆就有一筆是在銷售人員輔助下促成的交易。

二、提供增值服務B2B買家對企業亦抱有更高的期望。因此，企業應充分研究買家的需求、面對的挑戰及競爭對手，以提供超出預期的增值服務，致力爭取成為買家有價值的合作夥伴。企業亦應認清最新趨勢，尋求快速、創新的方法改善銷售流程，保持創新，領先同業。

三、塑造一致的電子商務體驗B2B企業的電子商務人才須重新定位自己，在「電子商務人員」的角色以外，力求制定適用於未來的商業策略，並將所有管道、各類型的銷售活動和不同的自助服務包含在內，以應對各種購買需求。