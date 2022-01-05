NVIDIA宣布推出超過160款採用GeForce技術的電競與Studio筆記型電腦設計，以及採用GeForce RTX GPU及技術的全新桌上型和筆記型電腦，為遊戲玩家與創作者使用的終極平台帶來次世代的發展方向。

NVIDIA亦宣布嶄新的RTX加速內容，以及GeForce NOW雲端遊戲與NVIDIA Studio商業生態系的擴大，包括專為創作者推出的NVIDIA Omniverse。

NVIDIA消費級產品部門資深副總裁Jeff Fisher表示，GeForce RTX正在改革遊戲產業並開拓廣闊的數位世界。今天宣布的最新消息將進一步確立GeForce作為遊戲玩家與創作者終極平台的地位，而GeForce NOW將持續擴大，成為我們觸及數十億名遊戲玩家的平台。

全球各大製造商將於市場上推出超過160款採用革命性NVIDIA Ampere架構的電競和Studio筆電，搭載採用第二代RT核心的光線追蹤以及採用第三代Tensor核心的DLSS與人工智慧（AI），打造史上最輕薄且強大的筆電。基於最新一代CPU的筆電提供多種外形規格，如雙螢幕、支架、可變身以及14吋螢幕，其中許多皆搭載G-SYNC和1440p顯示器。

NVIDIA首次將旗艦級的80 Ti GPU用於筆電上，推出GeForce RTX 3080 Ti筆電GPU。RTX 3080 Ti搭載有史以來筆電上最快的16GB GDDR6記憶體，其效能表現較桌上型電腦NVIDIA TITAN RTX更亮眼。搭載RTX 3080 Ti的筆電售價自2499美元起。

全新的GeForce RTX 3070 Ti筆電較RTX 2070 SUPER筆電快高達70％，且在1440p解析度下可以達到100FPS的表現。搭載RTX 3070 Ti的筆電售價自1499美元起。搭載3070 Ti與3080 Ti GPU的筆電將於2月1日上市。

NVIDIA亦推出第四代Max-Q技術，該技術自四年前推出以來已徹底改變筆電的效能。這些功能包括CPU最佳化程式（CPU Optimizer）、快速核心擴充技術（Rapid Core Scaling）與Battery Boost 2.0，進一步提升筆電效率、效能與電池壽命。

NVIDIA正進一步擴大Studio平台的軟硬體與專屬應用程式，藉此幫助創作者更快地將概念與想法化為作品，加速創作流程。

其中包括NVIDIA Canvas的重大更新，這款繪畫應用程式讓使用者只需簡單畫下幾筆，便能透過AI產生風景影像。該程式以NVIDIA的GauGAN2研究成果為基礎，其生成的影像解析度較過去提升四倍，同時加入花朵和灌木叢等五種元素。新版Canvas應用程式現已提供免費下載。

Studio平台包括多款NVIDIA Studio筆電，如華碩、微星與Razer採用全新GeForce RTX 3080 Ti和3070 Ti筆電GPU進行設計。借助最新的RTX GPU，這些筆電的平均3D渲染速度較最新的MacBook Pro 16快上七倍。其支援超過200個創意應用程式，以及RTX加速的光線追蹤、AI與NVIDIA的高效能影像處理器，成為適用於任何創作者工作流程的完美工具。

NVIDIA Omniverse 在開放免費提供給數百萬名使用GeForce RTX和NVIDIA RTX GPU的個人創作者，將進一步擴大NVIDIA Studio的商業生態系。NVIDIA的即時3D設計協作和虛擬世界模擬平台讓藝術家、設計師與創作者能透過其搭載RTX的筆電或工作站，在領先的設計應用程式中進行協作。

Omniverse平台上的全新功能Omniverse Nucleus Cloud讓使用者只需透過簡單的「一鍵協作（one-click-to-collaborate）」，便能分享大型Omniverse 3D場景。藝術家們無論身處於房間兩端或橫跨世界兩端，皆可在無需傳輸大量資料集的狀況下進行即時協作。

NVIDIA推出GeForce RTX 3050，進一步擴大基於NVIDIA Ampere架構的GPU系列規模。RTX 3050能以超過60FPS的設定值呈現最新的光線追蹤遊戲，讓更多遊戲玩家得以享受該架構所具備的優異效能和效率。RTX 3050更讓光線追蹤技術，這項遊戲領域的新標準，得以接觸更廣泛的玩家。

目前仍有75％的玩家使用GTX GPU來玩遊戲，不過加入了第二代RT核心及採用第三代Tensor核心的DLSS與AI的RTX 3050，將成為吸引人欲升級至RTX的誘因。NVIDIA的全球合作夥伴將於1月27日開始發售搭載8GB GDDR6記憶體的RTX 3050，售價僅自249美元起。

隨著全球電競產業蓬勃發展，市場對電競顯示器的需求每年皆呈現翻倍成長。電競領域十多年來持續使用1080p解析度的顯示器，因較低的解析度可達到更高的畫面速率和畫面更新率。而如今最先進的GeForce RTX GPU早已能夠以1440p解析度和超過360FPS的效能來渲染電競遊戲，代表著產業將迎來一場變革。

NVIDIA Research團隊發現在瞄準細小目標時，使用1440p解析度的27吋顯示器較傳統1080p解析度的24吋顯示器，最多可提高3％的瞄準能力。對於電競遊戲而言，3％的差距往往是勝敗的關鍵。