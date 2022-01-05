復旦大學美國研究中心教授張家棟5 日在大陸《環球時報》撰文指出，中法俄英美五個核武器國家3日發表關於防止核戰爭與避免軍備競賽的聯合聲明。聲明的重點，一是從道義上否定核戰爭，申明核戰爭「打不贏，也打不得」，二是強調要避免的不僅是核戰爭，還有核武器國家間的戰爭。他強調，要想落實這一聲明，各國還需妥善處理：美國與其他大國之間的戰略競爭；非法核武器國家的管控問題；核武器國家要承擔共同但有差異的責任；國際社會要建立綜合性國際安全機制等問題。

張家棟表示，這份聲明，一是延續了國際社會一直以來的核裁軍努力。自冷戰後期開始，核裁軍就是一個重要議題。美國與蘇聯／俄羅斯達成並落實一系列核裁軍協議，使世界核武器庫不斷縮小。二是體現了聯合國安理會五常主導核議程的努力。按照計畫，聯合國核不擴散條約審議會將於近日召開。每次開會，都是無核武器國家對核武器國家口誅筆伐之時，核武器國家的道義壓力很大。在審議會前，五核國發表這樣一份聲明也是提前表態，以減輕在審議會上的壓力。三是美國拜登政府在形式上延續了歐巴馬時期的核政策。2009年美國總統歐巴馬曾提出「無核世界」構想，拜登作為副總統也參與其中。如今拜登政府參與這份聲明，也算維持了自己核政策的連續性。

不過發表聲明容易，如何真正落實「避免核武器國家間爆發戰爭和減少戰略風險」才是難點和關鍵。從目前態勢看，核超級大國不太可能因為聲明就大幅改變既有核政策，也不會顯著削減核力量。最近幾年，核武器國家間發生戰爭的風險不降反升，人類社會與核戰爭之間的距離反而更短了，這是冷戰後期以來少有的現象。

張家棟稱，要想落實這一聲明，各國還需妥善處理以下問題：

一是美國與其他大國之間的戰略競爭問題。美國近期不斷加大干涉台海問題動作，引發外界有關台海發生軍事衝突的擔憂。美俄圍繞烏克蘭等問題的鬥爭也有惡化趨勢。可以說，美國及其同盟體系對中俄的戰略圍攻如果不停下來，如果不能得到有效管控，人類社會通向核戰爭的可能性就很難下降。這是各核武器國家和整個人類社會都不願看到的局面。

二是非法核武器國家的管控問題。如果說合法核武器國家的管控問題還是一個可以擺上桌面的問題，那麼非法和隱形核武器國家，如印度、巴基斯坦和以色列等國家的核武庫，則處於一種既無國際條約管控也無可見國內管控機制的狀態。這些國家的核武器庫相對比較脆弱，先發制人的迫切性也往往更強，核武器的管理系統和應用原則也不成熟，是亟需重視的風險來源。

三是核武器國家要承擔共同但有差異的責任。所有核武器國家都應承諾不首先使用核武器。核武器只應用於戰略威懾和防衛性目的，這是核武器國家對世界的最基本義務。另外，核超級大國還應繼續承擔核裁軍責任，而美國等核超級國家一直不願明示這一基本義務，只是表示會減少對核武器的依賴，但這是不夠的。非法或隱形核武器國家，除了承諾不首先使用核武器，還應接受國際社會的監督與核查。

四是國際社會要建立綜合性國際安全機制。核武器不僅是核彈頭的問題，還涉及到運載工具、空天資訊系統以及網路系統。現在，可能導致核戰爭的因素不僅僅是傳統的國家利益戰略競爭和常規戰爭的擴大化，還包括各國在空天和網路等領域的競爭與矛盾。各國在網路和太空紛紛進行武器化開發給國際社會帶來新的風險，包括核戰爭風險。在這種情況下，要想有效降低核戰爭風險，也要從這幾方面同時入手，在資訊化時代、在新戰爭領域進行全方位的核軍備控制和核裁軍。