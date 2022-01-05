歲末年終，各大企業都在籌備尾牙活動，抽獎環節也是員工們最期待的項目，有網友替公司張羅尾牙獎品，但目前剩下1千至2千元額度的獎品尚未準備好，因此上網求助網友們的意見，引起熱烈討論，許多人一致認為發現金或禮券最實在，「除了現金以外，其他都是垃圾。」

該名網友在PTT論壇上發文表示，目前在規模約30人的公司擔任主管，現在快接近尾牙日，但目前額度約1至2千元的獎品還沒有著落，希望大家能提供一些體面又實用的獎品建議，「雖然現金很實用，但請不要現金或禮券，非常感謝。」

雖然原Po已先聲明不要現金或禮券，但多數網友仍認為最實用的獎品當屬現金及禮券，「除了現金一律都是垃圾」、「一千多就發現金就好了」、「發現金比較實用」、「禮券啦，這種金額真的是禮券最好」、「小公司就現金發一發，不用麻煩了」、「才一千的電子產品叫做電子垃圾，發現金吧。」

儘管如此，有人還是建議原Po可以買氣炸鍋、藍芽耳機及電視盒等系列產品，實用又能符合預算，「小米系列產品應該蠻好挑的」、「降躁藍芽耳機，安全牌」、「滿多公司會送一些果汁機、吹風機那類」、「買小米不會錯」、「除塵蟎機。」