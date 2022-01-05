為防樹大招風遭到大陸監管層持續緊盯，繼近日大幅減碼京東集團股票後，大陸網路巨頭騰訊4日晚間公告，減持蝦皮母企Sea Limited的1449.2萬股A類股份，騰訊持有Sea的股權將因此從21.3％降低至18.7％，騰訊對Sea的投票權也將減低至10％以下。

華爾街見聞報導，消息傳出後，Sea Limited在4日美股盤前跌近7％，美股開盤後大幅跳水至跌超11％，股價失守200美元關口，創下至2021年3月24日以來的九個半月新低。

騰訊系中概股也應聲大跌，重演12月23日京東遭騰訊「派息式減持」當日的命運。1月4日，拼多多ADR跌超11％，京東ADR一度跌7.6％，均領跌納指100成份股，京東從12月22日收盤至今跌約13％。富途證券和B站最深跌10％，唯品會和蔚來汽車最深跌超7％，騰訊音樂和虎牙最深跌8％，鬥魚最深跌9.5％。騰訊ADR也一度跌2.4％。

長橋海豚投研先前曾經指出，騰訊對持股公司京東集團的此類操作，對與騰訊有類似合作的公司都極度不利，因為持股對象從無論漲跌從不拋售的戰略股東，有一部分股權變成了一個個的大眾股東。

公開資料顯示，Sea Limited由李小冬於2009年創辦，旗下擁有電商平台蝦皮（Shopee）、電子遊戲平台Garena、數位金融業務SeaMoney等三大業務。

李小冬出生於天津，畢業於上海交通大學工程系。2017年，Sea登陸紐交所，三年內股價翻漲15倍，2020年更是從每股40多美元飆升到200多美元，市值最高曾飆漲到1433億美元，自此踏入千億美元市值俱樂部。2021年8月李小冬曾以198億美元的身家登頂。