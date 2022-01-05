日本豐田汽車（Toyota Motor Corp.）2021年美國銷售量超越通用汽車（General Motors Co.），讓這家底特律汽車製造商自1931年來首度讓出美國全年汽車銷量榜首位置。

路透社報導，根據兩家公司今天發布的報告，豐田2021年在美國售出233萬2000輛車，通用汽車賣了221萬8000輛。

豐田汽車2021年美國銷量上升10%，通用汽車則是整年下滑13%，第4季下降43%。通用汽車上一次有更低銷量是2010年，當時賣了220萬2000輛車。

2020年全年，通用汽車的美國總銷量為255萬輛，豐田汽車則為211萬輛，美國福特汽車（Ford Motor Co.）204萬輛。

去年受到車用半導體短缺影響，汽車製造業者轉而將重心放在利潤最好的車款上。

通用汽車今天表示，美國經濟成長預料將提振美國輕型車的總銷量，2022年的銷售量將從2021年的約1500萬輛增至約1600萬輛。

根據汽車業週刊「汽車新聞」（Automotive News）數據，通用汽車1931年超越福特之後，一直是美國銷量最大的汽車製造商。

法新社報導，考克斯汽車公司（Cox Automotive）經濟學家契斯布洛夫（Charlie Chesbrough）指出，通用汽車降低轎車市場重要性，讓它付出痛失部分市占的代價。他更形容豐田讓通用汽車拱手讓出長年穩坐的美國銷售冠軍寶座，是一起「重要事件」。

然而，豐田未因此洋洋得意。資深副總裁霍利斯（Jack Hollis）說，豐田對忠實顧客「心存感激」，但「成為銷售霸主從未是公司的重心或優先事項」。

霍利斯又說，豐田不認為可持續穩坐美國銷售冠軍，也沒有計畫拿2021年的成就來打廣告。分析師先前稱讚豐田是晶片短缺問題上因應最妥當的車廠。

通用汽車發言人凱恩（Jim Cain）說，公司2021年專注於獲利，他們全尺寸SUV與皮卡車在美銷售非常強健，且隨著車用晶片供應狀況改善，銷售量也將上升。

在執行長巴拉（Mary Barra）率領之下，通用汽車較為注重獲利能力而非銷售數量，還因為這樣而放棄了歐洲與俄羅斯等虧錢的市場。