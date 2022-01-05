2022年才剛開始，永慶房屋立即豪發1.1億元「幸福成家基金」，一掃去年疫情陰霾！永慶房屋昨（4）日舉辦「幸福成家基金頒獎典禮」，超過500位經紀人從永慶房產集團孫慶餘董事長手上接過獎金，欣喜之情滿溢臉上！8年來永慶房屋「幸福成家基金」已經累積發出近5億元，永慶員工薪情有夠好！永慶房屋高額的薪獎制度，讓入職永慶房屋滿三年以上的經紀人，已有近4成5的人成功購屋！

幸福成家基金突破9位數！超過五百人獲獎

永慶房屋2021年「幸福成家基金」發出金額再創新高，總共發出1億1千萬元獎金給經紀人！發出獎金較2020年成長近4成，突破9位數！2021年獲獎人數也創新高，共有518位經紀人獲得獎金！

永慶房產集團孫慶餘董事長表示，有幸福的員工才有滿意的客戶，永慶房屋持續規劃優渥的獎金福利制度，打造讓員工幸福的職場。為鼓勵經紀人留任，也犒賞同仁們的努力，永慶房屋特別推出「幸福成家基金」制度，除了業績獎金之外，根據個人業務成績，每人每年最高可以額外領到250萬元的「幸福成家基金」。頒發「幸福成家基金」除了感謝經紀人在2021年的努力，也勉勵同仁們在職位上持續衝刺，為自己爭取高額獎金。

永慶品牌和具體保證贏得消費者信心 贏獎非難事

永慶房屋陳信德經紀人，已經連續8年獲得幸福成家基金，今年再度為自己額外贏得200萬元，累積的「幸福成家基金」獎金超過1千萬元！對於自己能夠屢創好業績，陳信德分享說，永慶房屋強大的數位工具是他達成業績的絕佳利器。不管是拜訪客戶還是房屋帶看，只需要攜帶一台ipad，就能提供客戶完整的房屋資訊，臨時需要其他房屋的資料，也能快速讀取。高效便捷的數位工具，讓他能夠精準快速、同時輕鬆地完成客戶的要求。陳信德也指出，永慶房屋「先誠實再成交」的誠信品牌、「實價登錄3.0」的透明資訊、業界唯一的「真房價保證」、以及長期累積下來的好口碑，讓客戶非常放心。

今年獲得15萬元「幸福成家基金」的温駿闊經紀人也表示，「幸福成家基金」沒有年資限制，就算是業務新人，只要願意努力，都能為自己贏得獎金。另外永慶房屋的團隊聯賣制度，對業績幫助很大。只要接到客戶需求，其他地區的永慶房屋經紀人都能介紹合適的物件；有好的房屋，各區域的經紀人也都會協助宣傳，快速找到適合的消費者。永慶的團隊聯賣優勢，除了能達成業績目標之外，能夠有效率地幫助客戶圓成家夢，也讓温駿闊很有成就感。

永慶房產集團孫慶餘董事長(中)與今年的得獎者陳信德經紀人(右)和温駿闊經紀人(左)合影留念，兩人指出，「幸福成家基金」沒有年資限制，只要願意努力，都能為自己贏得獎金。(圖/永慶房屋提供)

永慶2021 Q4履歷增1成 2022展店不斷

永慶房屋人資部經理塗振宏補充，「幸福成家基金」打破一般傳統「年資職級越高、獎金越高」的模式，不管是資深員工還是業務新人，只要業績達標就能贏得；此外，永慶房屋更制定制度鼓勵團隊合作，讓經紀人的每次合作都能有所得。此舉不僅讓業務新人的努力能夠反映在業績收穫上，同仁們也能透過合作共同成長。

除了團隊服務模式創造新人成功的機會外，永慶房屋提供完整教育訓練，不需相關經驗；更推出眾多新人福利和保障，確保新人工作上手：包括新進經紀人前9個月每月5萬收入，不綁約、不扣薪、不爆肝，外縣市求職者提供租屋補貼等。塗振宏說明，永慶房屋祭出業界最優的新人福利，讓員工能夠心無旁騖地投入工作和學習，減輕經濟負擔，挑戰自己的高薪未來。

永慶房屋2021第四季履歷量較2020年同期提高1成，報到人數更比同期上升18%。塗振宏指出，受惠於房市熱潮，以及深受消費者信賴的品牌力，永慶房產集團企業版圖持續擴大，集團下房仲店數市佔直逼4成，在全台19縣市穩居店數市占第一(註)，穩居房仲第一品牌。為服務更多消費者，永慶房產集團將持續展店，預計2022年持續招募5000人，歡迎有意賺取高薪的新鮮人或轉職者，投入房地產行業。

永慶房屋2021年「幸福成家基金」發出1億1千萬元獎金，較2020年成長近4成，8年來永慶房屋「幸福成家基金」已經累積發出近5億元！(圖/永慶房屋提供)

(註)房仲店數以全台16大房仲品牌（永慶5品牌/信義房屋/中信房屋/台灣房屋/住商不動產/東森房屋/太平洋房屋/21世紀/全國房屋/優美地產/21不動產/大家房屋），官網公告店數為統計基準。