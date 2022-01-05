中國移動今(5)日正式回歸A股，掛牌首日開高逾9％，以每股63元(人民幣，下同)開出，由於A股發行價每股為57.58元，與港股有不小價差，市場認為存在破發風險，早盤一度走低至58.11元，漲幅不到1％，會否破發持續成為市場關注焦點。

受到中移動A股大幅開高激勵，中移動港股早盤一度大漲超過7％，最高見到51.5港元。

據中新經緯報導，中國移動此次回歸A股募資560億元計算，募資額在A股排名第5，僅次於農業銀行、中國石油、中國神華、建設銀行。由於農業銀行的上市日期為2010年7月15日，這也意味著中國移動募資額或創10餘年新高。

業績方面，據招股書顯示，2021年前3季度，中國移動營收6486.30億元，年增12.92％；淨利870.88億元，年增6.59％。

按去年前3季度淨利看，中國移動在三大電信運營商中穩居首位，遠超中國聯通和中國電信的129.26億元及234.36億元。即使在A股所有已上市股票中，中國移動依然能夠排入前10，僅排在中國石油之後，可位列第8。