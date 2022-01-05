據統計，截至2021年12月，大陸已對外提供近20億劑新冠疫苗，成為對外提供疫苗最多的國家。全球在大陸以外地區，每3次新冠疫苗的接種中，便有一次使用的是大陸新冠疫苗。

大陸新冠疫苗目前已在全球各地進行當地生產。大陸新冠疫苗研發公司國藥集團先後與阿聯酋、塞爾維亞、摩洛哥等國進行生產合作，並將繼續同東南亞及南美多國合作探索海外建廠。

另一家大陸新冠疫苗研發公司科興則在埃及、智利等國投資建設疫苗生產工廠、研發中心，幫助當地更高效地獲得新冠疫苗，也幫助當地打造疫苗產品生產、供應和分發鏈條。