據統計，截至2021年12月，大陸已對外提供近20億劑新冠疫苗，成為對外提供疫苗最多的國家。全球在大陸以外地區，每3次新冠疫苗的接種中，便有一次使用的是大陸新冠疫苗。
大陸新冠疫苗目前已在全球各地進行當地生產。大陸新冠疫苗研發公司國藥集團先後與阿聯酋、塞爾維亞、摩洛哥等國進行生產合作，並將繼續同東南亞及南美多國合作探索海外建廠。
另一家大陸新冠疫苗研發公司科興則在埃及、智利等國投資建設疫苗生產工廠、研發中心，幫助當地更高效地獲得新冠疫苗，也幫助當地打造疫苗產品生產、供應和分發鏈條。
據統計，截至2021年12月，大陸已對外提供近20億劑新冠疫苗，成為對外提供疫苗最多的國家。全球在大陸以外地區，每3次新冠疫苗的接種中，便有一次使用的是大陸新冠疫苗。
大陸新冠疫苗目前已在全球各地進行當地生產。大陸新冠疫苗研發公司國藥集團先後與阿聯酋、塞爾維亞、摩洛哥等國進行生產合作，並將繼續同東南亞及南美多國合作探索海外建廠。
另一家大陸新冠疫苗研發公司科興則在埃及、智利等國投資建設疫苗生產工廠、研發中心，幫助當地更高效地獲得新冠疫苗，也幫助當地打造疫苗產品生產、供應和分發鏈條。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。