目前MLB還處於封館階段，球迷暫時無法看到球隊有重大簽約，不過在各國職棒的球員動態仍相當精采，不少實力派洋將都紛紛前往效力，據日媒《體育報知》透露，前大聯盟海盜重炮手波蘭柯(Gregory Polanco)將轉戰日職巨人，為亞洲棒壇投下震撼彈。

The Yomiuri Giants have agreed to terms with former Pirates and Blue Jays OF Gregory Polancohttps://t.co/oGHk5jWVrH #npb — NPB on reddit (@NPB_Reddit) January 5, 2022

波蘭柯可不是泛泛之輩，今年30歲的他在大聯盟出賽823場，累積96轟、98次盜壘，2014年在海盜開啟大聯盟生涯，一進聯盟就繳出不錯的成績，在2016年和海盜簽下5年3500萬美元合約，接著當年敲出22轟，2018年則敲出23轟，平均擊球初速曾達149.6公里，在2020年排聯盟第13。

2018年時他肩膀動了手術，之後幾年因此走下坡，直到去年8月遭球隊釋出，2021年球季他336個打數只有70支安打、11轟、36分打點，不過仍跑出14次盜壘，雖然打擊率僅.208，但在腳程部分並沒有退化太多，接著他與藍鳥簽下小聯盟合約，試著慢慢找回身手。

但或許大聯盟正處封館階段，波蘭柯短期無法找到新東家，轉而投奔日職，日媒指出他的加盟能解決巨人第5棒斷層問題。而美媒《CBS》則為他轉投日職感到驚訝：「波蘭柯在美國擁有高評價，被視為海盜未來潛力股，就算被釋出應該也有很多球隊欣賞。」