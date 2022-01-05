亞系外資針對祥碩(5269)出具最新研究報告直言，祥碩2022年恐持續受到AMD缺料影響，將其目標價由2300元調降到1550元，評等由買入下調至賣出。

亞系外資表示，祥碩近期銷售疲軟主要是受到AMD龍組件短缺所致，相較於桌機CPU，供應商傾向出貨給伺服器和NB等毛利率較高的產品，展望未來，相信英特爾推出Alder Lake也將限制AMD桌機CPU的市場份額，有鑑於此，將祥碩2022、2023年每股收益預測下調25%以及27%，並將目標價由2300元調降到1550元，評等由買入下調至賣出。

亞系外資表示，供應鏈問題將持續到2023年，儘管市場預計祥碩的營收將在2022年中期反彈，主要是預期AMD將獲得新的基板產能，但相信AMD在基板產能有限下，會先供貨伺服器、NB等產品，而不是桌機CPU，故祥碩的回溫恐弱於市場預期，預計AMD的桌機CPU市占率將降低到15%左右。

另外，亞系外資表示，根據調查顯示，英特爾的Alder Lake通常可以從消費者端得到更好的反饋，並提高了性能和有競爭力的價格，相比之下，AMD即將推出的新架構Zen3+，預計只會看到小幅升級，也預計祥碩與AMD相關的銷售額將在今年將年減18%，然後在 2023年恢復成長、幅度約23%，佔2022年、2023年總營收約33%，相較2021年的43%減少。