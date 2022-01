華碩(2357)玩家共和國CES 2022 ROG《For Those Who Dare:The Rise of Gamers》線上發表會,其中讓玩家驚豔的ROG Citadel XV互動式體驗,迎來2022更新版本,同樣與全球超過2000萬玩家的訓練平台Aim Lab合作開發。嶄新故事情節、角色、圖像與迷你遊戲,加上擴增18倍的地圖與驚喜彩蛋,以融入更多虛擬角色、圖像、迷你遊戲及更大的地圖場景,展現華碩在電競生態圈中的軟實力。ROG Citadel XV互動式體驗以ROG設計語彙打造超越期待的虛擬冒險體驗,裡頭更有CES 2022發表的所有創新裝備,供玩家探索!

華碩玩家共和國今年CES展推出,包括最強二合一電競筆電ROG Flow Z13;全球首款4K雙螢幕電競筆電ROG Zephyrus Duo 16;全球熱賣的ROG Zephyrus G14、ROG Strix SCAR和ROG Strix G電競筆電迎來系列升級。周邊配件則推出世界第一款1440p/360Hz電競螢幕ROG Swift 360Hz PG27AQN;OLED電競螢幕ROG Swift OLED PG42UQ/PG48UQ;全球首款四頻WiFi 6E電競路由器ROG Rapture GT-AXE16000;ROG Fusion II 500/300電競耳機;ROG Strix Flare II Animate/Strix Flare II電競鍵盤;ROG Chakram X電競滑鼠;以及多款ROG Archer電競包款。

ROG Flow Z13在1.1kg/1.2cm的超輕薄機身中,蘊藏強大遊戲運算能力,最高搭載Intel Core i9-12900H處理器、NVIDIAR GeForce RTX 3050 Ti顯示卡,以及MUX獨顯直連開關、5200 MHz LPDDR5記憶體。彈性多元的使用情境是ROG Flow Z13最大亮點!後方支架可展開至多170度,從滑鼠操作、觸控輸入到遊戲搖桿,所有情境下均達到最佳使用體驗。

ROG Zephyrus Duo 16為ROG 2022旗艦產品,機身尺寸比前代15吋更小,卻搭載了加大的16吋螢幕,再配上第二螢幕ScreenPad Plus,為雙螢幕筆電締造全新高度!掀開筆電時,第二螢幕透過全新四向螢幕轉軸抬升並向後滑動,無縫銜接主螢幕,提供超乎想像的寬廣視野、舒適視角與確實沉浸感。ROG Zephyrus Duo 16最高搭載AMD Ryzen 9 6000系列處理器與NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti顯示卡,使用Dynamic Boost時功耗可達150W,展現壓倒性的運算能力。升級的液態金屬散熱技術,最高可使處理器降低15度C;第二螢幕抬升後的Active Aerodynamic System Plus(AAS+)2.0散熱系統,進氣口增加30%氣流,幫助維持低溫。MUX獨顯直連開關,讓玩家在激烈的遊戲戰場獲得最佳螢幕更新率。