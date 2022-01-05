台積電(2330)今早股價走勢震盪，早盤一度衝上669元，上漲13元，但賣壓出籠，一度翻黑跌6元至650元，高低價相差19元，也使得台股今早震盪，再創新高後壓回。

台積電預計13日舉行法人說明會，一家美系外資看好，台積電第1季營運表現將淡季不淡，全年美元營收將成長26.1%，並將調高資本支出。

外資連2個交易日共買超台積電62319張，推升台積電股價2022年開紅盤後大漲，2天共上揚41元，4日勁揚至656元，市值攀升至17.01兆元。

台積電美國存託憑證（ADR）繼3日勁揚逾7%後，4日再上漲3.54%，收盤為133.40美元。台積電今早盤最高669元，上漲13元，距歷史最高價679元僅剩10元；但逢高賣壓出籠，股價翻黑，目前跌1元至655元。

美系外資在新出爐的報告中預估，台積電第1季產品平均售價可望上揚11%，推升第1季營收較第4季再成長3.7%，預計今年台積公司美元營收成長26.1%，毛利率將上揚至53.1%，每股純益上看30元，並預估2023年營運續揚。

此外，外資預期，台積電可能調高資本支出，3年資本支出金額將自原訂的1000億美元，調升至1080億美元。外資重申台積電買進評等，目標價自1028元調高至1035元。