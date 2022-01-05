封測廠矽格(6257)受惠客戶訂單回升及生產恢復正常，2021年12月合併營收雙位數「雙升」創歷史第四高，帶動第四季營收持穩高檔、改寫歷史次高，全年營收維持逾3成成長、改寫歷史新高。展望2022年，由於訂單能見度已達年中，公司對營運成長維持樂觀。

矽格公布2021年12月自結合併營收15.18億元，月增達14.47％、年增達25.47％，創同期新高、歷史第四高。第四季合併營收42.91億元，雖季減8.32％、仍年增達22.05％，改寫歷史次高。累計全年合併營收166.81億元、年增達34.22％，改寫歷史新高。

矽格受晶圓供貨不順、手機及網通客戶來貨減少、部分廠區伺服器中毒造成產線停機檢測等干擾，去年11月合併營收降至近8月低點。隨著事件排除、生產恢復正常，配合客戶訂單溫和回升，使12月合併營收顯著回升，帶動全年營收成長維持逾3成動能。

矽格表示，去年12月客戶訂單如預期上升，使全年營收順利達標。目前集團布建的手機、電源管理、車用、網通、記憶體、物聯網、遊戲機晶片等測試產品線，稼動率均維持一定熱度，訂單能見度已達今年中，對半導體後市仍深具信心。

矽格看好5G手機、網通WiFi 6/6E、車用、高速運算（HPC）等產品線今年持續成長，其中車用晶片測試去年貢獻約6％、今年目標上看10％。去年受限晶圓供給不足的WiFi晶片，隨著客戶預期今年供給將改善，看好營收貢獻成長可期。

此外，矽格研發推出5G毫米波（mmWave）天線封裝（AiP）測試產能，今年將有機會量產，公司看好今年5G應用貢獻可望自約25％提升至30％。董事長黃興陽預期，受惠漲價及併購效益持續顯現，看好矽格今年營收可續繳雙位數成長，法人預估將自2成起跳。

矽格董事會日前通過2022年資本支出預算案，預計約35.41億元。同時，為提升公司競爭力、掌握未來市場商機，公司規畫斥資近40億元，針對既有新竹北興廠、中興廠與湖口廠擴充5G、AI、網通、車用電子IC等智慧化產線，投資案已獲經濟部投資處通過。

投顧法人認為，矽格併購效益尚未完全展現，特別是去年完成收購聯測的效益才剛顯現，由於主要客戶訂單能見度高、且獲利表現穩定，看好矽格今年營收有望成長逾2成、挑戰200億元關卡、每股盈餘估近7.39元，維持「買進」評等、目標價74元。