工業電腦廠樺漢(6414)透過私募引進科技巨擘Google資金成為策略投資人，以第三大股東之姿針對軟硬整合平台及工業元宇宙等領域深化合作。投顧法人看好樺漢今年獲利將創新高、且目前本益比偏低，維持「買進」評等、目標價269元。

在利多激勵下，樺漢集團相關個股今（5）日上演歡慶行情，樺漢開盤放量跳空漲停價276元、創近1年高點，旗下網安設備廠瑞祺電通(6416)同步攻上漲停108.5元、為近1月波段高點，興櫃交易的ODM廠沅聖(6638)勁揚5.83％至94.6元，亦為2個月波段高點。

雖然樺漢和瑞祺電隨後漲停打開，但截至10點仍雙雙維持逾9％漲幅，領漲工業電腦族群。而母集團鴻海(2317)「母以子貴」同步飆升7.25％至111元，創近3個月波段高點，早盤亦維持逾5％強勁漲勢。

樺漢為引進策略投資人，4日下午召開股臨會通過私募普通股案，授權公司自決議日起1年內，一次辦理不超過5000張私募普通股，募集資金將用於充實營運資金、償還銀行借款、償還國內第三次可轉債、行使賣回權或償還海外首次可轉債等多項用途。

樺漢在股臨會後召開董事會，通過私募普通股定價及應募人資訊等相關事宜，並公告將由Google International LLC以每股226.92元認購取得488張私募普通股，較4日收盤價251元折價約9.6％。以此推算，相當於斥資11.07億元取得樺漢4.6％股權。

據了解，此次為Google International LLC首度投資入股台灣上市櫃公司，完成交易後將成為樺漢第三大股東。由於雙方簽署保密協議（NDA），樺漢未透露雙方合作細節，但預期可開拓不同層面客戶，加速公司業績成長、提升營運競爭力，對股東權益有利。

事實上，樺漢去年8月起即積極以「揪團」方式進行策略聯盟合作，先是透過發行私募可轉債引進聯發科(2454)及威盛(2388)集團布局未來物聯網商機，10月中與Google Cloud成為策略合作夥伴、並簽署合作備忘錄，合攻開放式智聯網（AIoT）雲端平台商機。

投顧法人認為，Google此次決定投資入股樺漢，應與積極發展工業用擴增實境（AR）裝置有關。而樺漢品牌、系統整合及設計製造三大事業短期均具成長動能，隨著歐美經濟活動逐步重返正軌、配合缺料有所紓緩，看好1100億元在手訂單將逐步轉化為營收。

投顧法人看好樺漢今年獲利成長達15～20％、改寫歷史新高，預估去年及今年每股盈餘將分別達約12.6元與15.8元。而目前股價本益比僅15倍，相對於龍頭研華的33倍明顯偏低，故維持「買進」評等、目標價269元。