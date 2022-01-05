台北市警局退休員警周光熹，涉嫌與竹聯幫天蠍堂主陳生琥等人共組詐騙集團，涉嫌以假鈔詐買勞力士「黑水鬼」等6支名錶，另以換匯詐騙菲國台商220萬遭起訴後，台北地檢署再查出，周、陳2人涉嫌在2020年佯稱兌換價值100多萬元的乙太幣，卻以10萬真鈔夾藏假鈔手法，詐取乙太幣，5日依詐欺罪起訴周、陳2人及其王姓司機、廖姓小弟4人。

據了解，周光熹原為北市警局某分局員警，退休後一度從事靈骨塔買賣，但檢警發現周利用警職經歷，提醒詐團成員躲避警方查緝技巧。

檢警查出，詐團使用陳生琥哥哥製作假身分證等證明文件，從2017年11月起，在網路上以假身分接觸販售名表的賣家，相約面交，再藉故支開被害人，趁機以假鈔，或整疊鈔票僅上下2張是真鈔手法詐騙4名賣家，共騙走4支勞力士「黑水鬼」、1支法蘭克穆勒、1支歐米茄。另該詐團佯裝在銀行現場匯款，騙走菲國台商220萬元。北檢2020年起訴周光熹、陳生琥等人。

結果北檢再接獲被害人提告，指他於2020年間與周光熹、陳生琥等人相約北科大對面的咖啡店，他拿出價值100多萬元乙太幣，與周、陳兌換現金，但他返家後才發現，對方交付的整疊鈔票中，僅上下部分是真鈔，裡面均是假鈔，估計僅有10萬元真鈔，憤而控告周、陳、周的王姓司機、陳的廖姓小弟4人。

檢方調查時，4人互推責任，周否認詐騙，辯稱因為交易金額很大，才委由司機王男陪廖男去現場。但王男推稱，是周要他去的，他並不清楚詳情。

另廖男稱稱是陳生琥要他去交易，他不知道裡面有假鈔。陳生琥則說他與此事無關，因為自己被通緝，所以大家都把事情推給他。但檢方不採信，今起訴4人。